Трамп пригрозил странам дополнительными пошлинами
04:38 26.08.2025 (обновлено: 13:18 26.08.2025)
Трамп пригрозил странам дополнительными пошлинами
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят различные налоги или регуляторные ограничения против американских технологических корпораций. "Я предупреждаю все страны с цифровыми налогами, законами, правилами или регулированием, что если эти дискриминационные меры не будут устранены, то я, как президент Соединенных Штатов, введу значительные дополнительные пошлины на экспорт этих стран в США и установлю экспортные ограничения на наши высокозащищенные технологии и чипы", — написал политик в своей социальной сети Truth Social. По словам Трампа, он будет противостоять тем странам, которые "нападают" на американские технологические компании. "Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков — все это направлено на то, чтобы нанести ущерб американским технологиям или дискриминировать их. &lt;…&gt; Этому необходимо положить конец немедленно!" — указал глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят различные налоги или регуляторные ограничения против американских технологических корпораций.
"Я предупреждаю все страны с цифровыми налогами, законами, правилами или регулированием, что если эти дискриминационные меры не будут устранены, то я, как президент Соединенных Штатов, введу значительные дополнительные пошлины на экспорт этих стран в США и установлю экспортные ограничения на наши высокозащищенные технологии и чипы", — написал политик в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, он будет противостоять тем странам, которые "нападают" на американские технологические компании.
"Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков — все это направлено на то, чтобы нанести ущерб американским технологиям или дискриминировать их. <…> Этому необходимо положить конец немедленно!" — указал глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Трамп отстранил от должности члена совета ФРС
