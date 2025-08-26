https://ria.ru/20250826/tramp-2037572010.html

Трамп пригрозил странам дополнительными пошлинами

Трамп пригрозил странам дополнительными пошлинами - РИА Новости, 26.08.2025

Трамп пригрозил странам дополнительными пошлинами

26.08.2025

в мире

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят различные налоги или регуляторные ограничения против американских технологических корпораций. "Я предупреждаю все страны с цифровыми налогами, законами, правилами или регулированием, что если эти дискриминационные меры не будут устранены, то я, как президент Соединенных Штатов, введу значительные дополнительные пошлины на экспорт этих стран в США и установлю экспортные ограничения на наши высокозащищенные технологии и чипы", — написал политик в своей социальной сети Truth Social. По словам Трампа, он будет противостоять тем странам, которые "нападают" на американские технологические компании. "Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков — все это направлено на то, чтобы нанести ущерб американским технологиям или дискриминировать их. <…> Этому необходимо положить конец немедленно!" — указал глава Белого дома.

сша

2025

Новости

