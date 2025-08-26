https://ria.ru/20250826/tramp-2037570404.html

Трамп отстранил от должности члена совета ФРС

ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отстранил от должности одну из членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук, обвинив ее в "потенциально" преступном поведении, говорится в опубликованном письме главы государства. "Дорогая управляющая Кук, в соответствии с моими полномочиями… Вы отстраняетесь от должности в совете управляющих Федерального резерва, решение вступает в силу немедленно", - указано в документе. Трамп отметил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения по ипотечным соглашениям. "Вы подписали один документ, подтверждающий, что недвижимость в Мичигане станет вашим основным местом жительства на следующий год. Две недели спустя вы подписали другой документ, подтверждающий, что недвижимость в Джорджии станет вашим основным местом жительства на следующий год", - указал президент. Глава Белого дома добавил, что в связи с "мошенническим и потенциально преступным поведением" Кук, у него нет уверенности в ее честности. "Как минимум, рассматриваемое поведение свидетельствует о грубой халатности в финансовых операциях, что ставит под сомнение вашу компетентность и надежность", - заключил президент.

