Таиланд и Камбоджа договорились о разминировании в одном из регионов

БАНГКОК, 26 авг – РИА Новости. Таиланд и Камбоджа договорились о совместном разминировании приграничной зоны только в одном регионе из трех, заявил во вторник на брифинге в Бангкоке официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун. "К настоящему времени договориться с камбоджийской стороной о разминировании приграничной зоны удалось только в одном из трех пограничных регионов, эта договоренность была достигнута на заседании Регионального комитета по вопросам границ в зоне ответственности Первого военного округа сухопутных войск Таиланда, где граница проходит с таиландской стороны по провинции Сакео", - сообщил он, отвечая на вопрос РИА Новости о прогрессе переговоров о разминировании. Пхалангкун добавил, что на этом участке границы не было инцидентов с противопехотными минами, заложенными камбоджийской стороной. "На участке ответственности военно-морских сил Таиланда, это граница в приморских провинциях Чантхабури и Трат на берегу Сиамского залива, во время заседания регионального комитета по вопросам границ таиландская сторона предложила совместное разминирование приграничной зоны, однако ответа от камбоджийской стороны пока не получила", - сказал Пхалангкун, добавив, что в этом регионе также не происходило в последнее время инцидентов с противопехотными минами. По его словам, единственным регионом, в котором пока, не по вине таиландской стороны, еще не проводилось заседание Регионального комитета по вопросам границ, остается зона ответственности Второго военного округа Таиланда, к которому относятся пограничные провинции Сисакет, Сурин и Убонратчатхани, на территории которых в приграничной зоне произошло с 16 июля пять инцидентов с противопехотными минами ПМН-2, которых не имеет и ранее не имел на вооружении Таиланд. "В этом регионе двусторонний Региональный комитет по вопросам границ пока не заседал", - сказал официальный представитель МИД Таиланда. Он также сообщил журналистам, что министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг находится до 28 августа с визитом в Женеве, где он передает в органы ООН и Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин официальные заявления Таиланда об использовании Камбоджей противопехотных мин в пограничном конфликте. Начиная с 16 июля более 10 таиландских военнослужащих подорвались на противопехотных минах нажимного действия ПМН-2 и получили тяжелые ранения, четверым из них оторвало ноги. Мины были размещены на привычных маршрутах патрулирования границы, где до пограничного конфликта 2025 года не случалось никаких инцидентов с минами. Таиландская сторона заявляет, что мины были заложены на таиландской территории недавно, и предоставляет мировому сообществу доказательства их нового состояния и отсутствия признаков длительного пребывания в земле. Камбоджа отрицает закладку новых мин и заявляет, что таиландские патрули ходили не по своей, а по камбоджийской территории, которая в местах взрывов засорена минами, оставшимися от гражданской войны в Камбодже 1960-х – 1970-х годов. Территориальные споры достались Таиланду и Камбодже в наследство от колониального Французского Индокитая, частью которого была нынешняя Камбоджа, и Королевства Сиам (ныне Таиланд), которые демаркировали границу между ними договором 1907 года, который в силу труднодоступности оставил неразмеченными пять участков границы, ставших предметом территориального спора после получения Камбоджей независимости от Франции в 1953 году. В XXI веке на этих участках происходили боестолкновения сторон с применением тяжелых вооружений и артиллерии в 2008, 2011 и 2025 годах.

