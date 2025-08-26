Рейтинг@Mail.ru
Памятник участникам СВО открыли в городе воинской славы Ржеве - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:23 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/svo-2037677475.html
Памятник участникам СВО открыли в городе воинской славы Ржеве
Памятник участникам СВО открыли в городе воинской славы Ржеве - РИА Новости, 26.08.2025
Памятник участникам СВО открыли в городе воинской славы Ржеве
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник в городе воинской славы Ржеве открыл памятник участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T15:23:00+03:00
2025-08-26T15:23:00+03:00
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037677162_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_e1bc1986a04a2215fecf4a58f9aeb3b6.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник в городе воинской славы Ржеве открыл памятник участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства. На открытии также присутствовали депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Герой России Владислав Головин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, родные бойцов, ветераны, жители Ржева. Монумент установлен на улице Партизанская. "В год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества мы открываем памятник наследникам поколения победителей – участникам специальной военной операции. Наши современные герои, как деды и прадеды, напомнили всему миру о непобедимой силе России. Это свидетельство по-настоящему всенародной поддержки наших бойцов, уважения и благодарности всем, кто на передовой отстаивает суверенное и безопасное будущее страны. Сегодня мы демонстрируем всему миру единство и силу нашего народа!" – подчеркнул Руденя. После церемонии открытия и освящения скульптуры Руденя пообщался с родными военнослужащих: памятник участникам СВО создан именно по их инициативе. В 2024 году матери и жены военных Ржевского округа выступили с предложением о создании мемориала в честь героев специальной военной операции. Памятный объект разработан студией военных художников имени Грекова с учетом пожеланий военнослужащих и их родных. Скульптура изображает бойца, держащего на руке голубя как символа мира и справедливости. Поддержку в ее создании и установке оказали предприятия, жители Ржевского округа, Верхневолжья и других регионов, а также ржевская общественная организация "Память 29 Армии". Женская ассамблея вместе с родственниками участников СВО взяла на себя шефство над территорией возле скульптуры. Организованы субботники для благоустройства площадки.
https://ria.ru/20250822/rudenya-2036984252.html
https://ria.ru/20250821/rudenya-2036742282.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037677162_188:0:1280:819_1920x0_80_0_0_26008514851a51a37639f5e13c6d06d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь руденя, тверская область, сво
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Тверская область, СВО
Памятник участникам СВО открыли в городе воинской славы Ржеве

Игорь Руденя в Ржеве открыл памятник участникам СВО

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской областиОткрытие памятника участникам СВО в Ржеве
Открытие памятника участникам СВО в Ржеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской области
Открытие памятника участникам СВО в Ржеве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник в городе воинской славы Ржеве открыл памятник участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На открытии также присутствовали депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Герой России Владислав Головин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, родные бойцов, ветераны, жители Ржева. Монумент установлен на улице Партизанская.
Руденя в День госфлага России вручил награды жителям Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Руденя в День госфлага России вручил награды жителям Верхневолжья
22 августа, 14:28
"В год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества мы открываем памятник наследникам поколения победителей – участникам специальной военной операции. Наши современные герои, как деды и прадеды, напомнили всему миру о непобедимой силе России. Это свидетельство по-настоящему всенародной поддержки наших бойцов, уважения и благодарности всем, кто на передовой отстаивает суверенное и безопасное будущее страны. Сегодня мы демонстрируем всему миру единство и силу нашего народа!" – подчеркнул Руденя.
После церемонии открытия и освящения скульптуры Руденя пообщался с родными военнослужащих: памятник участникам СВО создан именно по их инициативе. В 2024 году матери и жены военных Ржевского округа выступили с предложением о создании мемориала в честь героев специальной военной операции. Памятный объект разработан студией военных художников имени Грекова с учетом пожеланий военнослужащих и их родных. Скульптура изображает бойца, держащего на руке голубя как символа мира и справедливости.
Поддержку в ее создании и установке оказали предприятия, жители Ржевского округа, Верхневолжья и других регионов, а также ржевская общественная организация "Память 29 Армии".
Женская ассамблея вместе с родственниками участников СВО взяла на себя шефство над территорией возле скульптуры. Организованы субботники для благоустройства площадки.
Губернатор региона Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Руденя: в Верхневолжье продолжат предоставлять регвыплаты учителям
21 августа, 15:12
 
Тверская областьРоссияИгорь РуденяТверская областьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала