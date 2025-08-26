https://ria.ru/20250826/svo-2037677475.html

Памятник участникам СВО открыли в городе воинской славы Ржеве

Памятник участникам СВО открыли в городе воинской славы Ржеве - РИА Новости, 26.08.2025

Памятник участникам СВО открыли в городе воинской славы Ржеве

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник в городе воинской славы Ржеве открыл памятник участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T15:23:00+03:00

2025-08-26T15:23:00+03:00

2025-08-26T15:23:00+03:00

тверская область

россия

игорь руденя

тверская область

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037677162_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_e1bc1986a04a2215fecf4a58f9aeb3b6.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник в городе воинской славы Ржеве открыл памятник участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства. На открытии также присутствовали депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Герой России Владислав Головин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, родные бойцов, ветераны, жители Ржева. Монумент установлен на улице Партизанская. "В год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества мы открываем памятник наследникам поколения победителей – участникам специальной военной операции. Наши современные герои, как деды и прадеды, напомнили всему миру о непобедимой силе России. Это свидетельство по-настоящему всенародной поддержки наших бойцов, уважения и благодарности всем, кто на передовой отстаивает суверенное и безопасное будущее страны. Сегодня мы демонстрируем всему миру единство и силу нашего народа!" – подчеркнул Руденя. После церемонии открытия и освящения скульптуры Руденя пообщался с родными военнослужащих: памятник участникам СВО создан именно по их инициативе. В 2024 году матери и жены военных Ржевского округа выступили с предложением о создании мемориала в честь героев специальной военной операции. Памятный объект разработан студией военных художников имени Грекова с учетом пожеланий военнослужащих и их родных. Скульптура изображает бойца, держащего на руке голубя как символа мира и справедливости. Поддержку в ее создании и установке оказали предприятия, жители Ржевского округа, Верхневолжья и других регионов, а также ржевская общественная организация "Память 29 Армии". Женская ассамблея вместе с родственниками участников СВО взяла на себя шефство над территорией возле скульптуры. Организованы субботники для благоустройства площадки.

https://ria.ru/20250822/rudenya-2036984252.html

https://ria.ru/20250821/rudenya-2036742282.html

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь руденя, тверская область, сво