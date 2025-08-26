https://ria.ru/20250826/svo-2037628801.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 военных ВСУ, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 26.08.2025

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

запорожская область

херсонская область

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 военных ВСУ, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Преображенка, Степногорск, Белогорье Запорожской области, Змиевка, Никольское, Антоновка и Отрадокаменка Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 65-ти военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

