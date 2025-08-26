https://ria.ru/20250826/svo-2037628801.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 26.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 военных ВСУ, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T12:18:00+03:00
2025-08-26T12:18:00+03:00
2025-08-26T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
запорожская область
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 военных ВСУ, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Преображенка, Степногорск, Белогорье Запорожской области, Змиевка, Никольское, Антоновка и Отрадокаменка Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 65-ти военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250825/spetsoperatsiya-2037456216.html
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Запорожская область, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 65 военных в зоне действия войск "Днепр"