Рейтинг@Mail.ru
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 26.08.2025 (обновлено: 12:20 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/svo-2037628525.html
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.08.2025
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, семь бронемашин, включая канадский... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T12:17:00+03:00
2025-08-26T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
красный лиман
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_8cf525671e5bde85ffafd3947ccd04b7.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, семь бронемашин, включая канадский бронеавтомобиль Senator, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Муравка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль Senator канадского производства, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250825/spetsoperatsiya-2037456216.html
красноармейск
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_7b6163bda983559d5d757ecd1a1176cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, красный лиман, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 400 военных в зоне "Центра"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, семь бронемашин, включая канадский бронеавтомобиль Senator, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Муравка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль Senator канадского производства, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2025
Вчера, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскКрасный ЛиманВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала