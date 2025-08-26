https://ria.ru/20250826/svo-2037628525.html

Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.08.2025

Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, семь бронемашин, включая канадский... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, семь бронемашин, включая канадский бронеавтомобиль Senator, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Муравка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль Senator канадского производства, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

