https://ria.ru/20250826/svo-2037628525.html
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.08.2025
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, семь бронемашин, включая канадский... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T12:17:00+03:00
2025-08-26T12:17:00+03:00
2025-08-26T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
красный лиман
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_8cf525671e5bde85ffafd3947ccd04b7.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, семь бронемашин, включая канадский бронеавтомобиль Senator, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Муравка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль Senator канадского производства, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250825/spetsoperatsiya-2037456216.html
красноармейск
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_7b6163bda983559d5d757ecd1a1176cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, красный лиман, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 400 военных в зоне "Центра"