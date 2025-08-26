https://ria.ru/20250826/svo-2037628436.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 26.08.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T12:17:00+03:00
2025-08-26T12:17:00+03:00
2025-08-26T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ab7a6538cd1802e1240f79152c460227.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Глушковка, Купянск, Новосергеевка в Харьковской области и Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker производства США, бронеавтомобиль Snatch производства Великобритании и бронемашина Senator канадского производства. Уничтожены 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250826/vojska-2037602952.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e1f2310d0d3db245cc51f87a598970dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 220 военных в зоне действий "Запада"