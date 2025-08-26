https://ria.ru/20250826/svo-2037628436.html

ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Глушковка, Купянск, Новосергеевка в Харьковской области и Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker производства США, бронеавтомобиль Snatch производства Великобритании и бронемашина Senator канадского производства. Уничтожены 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

