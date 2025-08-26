https://ria.ru/20250826/svo-2037575218.html

В Минобороны рассказали об уничтожении целей на Красноармейском направлении

В Минобороны рассказали об уничтожении целей на Красноармейском направлении - РИА Новости, 26.08.2025

В Минобороны рассказали об уничтожении целей на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчёта барражирующего боеприпаса "Ланцет" в составе группировки "Центр" уничтожают технику и огневые позиции противника на Красноармейском... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T05:59:00+03:00

2025-08-26T05:59:00+03:00

2025-08-26T05:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032432469_0:79:3500:2048_1920x0_80_0_0_4e2e5ddbcb488b3faea7dcfe9191bf46.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Военнослужащие расчёта барражирующего боеприпаса "Ланцет" в составе группировки "Центр" уничтожают технику и огневые позиции противника на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Военнослужащие расчёта барражирующего боеприпаса "Ланцет" артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" продолжают уничтожать технику и огневые позиции противника на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении. В министерстве обороны РФ отметили, что уничтожение выявленных целей производится в полуавтоматическом режиме, оператор "указывает" на объект, а электроника в автоматическом режиме ведёт боеприпас к цели, делая необходимые поправки. При этом высокая скорость полёта позволяет ему уничтожать даже быстродвижущуюся технику противника, добавили в Минобороны. Николай Пухов, старший оператор БПЛА, подчеркнул, что он со своими боевыми товарищами делает все возможное, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп ВС РФ. "Каждый день выявляем артиллерию противника, помогаем нашей пехоте, отрабатываем..... по всем целям, которые мешают нашим штурмовым группам продвинуться в тот или иной населенный пункт", - сказал Пухов.

https://ria.ru/20250826/bespilotniki-2037573772.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия