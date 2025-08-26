Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали об уничтожении целей на Красноармейском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 26.08.2025
В Минобороны рассказали об уничтожении целей на Красноармейском направлении
В Минобороны рассказали об уничтожении целей на Красноармейском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Военнослужащие расчёта барражирующего боеприпаса "Ланцет" в составе группировки "Центр" уничтожают технику и огневые позиции противника на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Военнослужащие расчёта барражирующего боеприпаса "Ланцет" артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" продолжают уничтожать технику и огневые позиции противника на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении. В министерстве обороны РФ отметили, что уничтожение выявленных целей производится в полуавтоматическом режиме, оператор "указывает" на объект, а электроника в автоматическом режиме ведёт боеприпас к цели, делая необходимые поправки. При этом высокая скорость полёта позволяет ему уничтожать даже быстродвижущуюся технику противника, добавили в Минобороны. Николай Пухов, старший оператор БПЛА, подчеркнул, что он со своими боевыми товарищами делает все возможное, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп ВС РФ. "Каждый день выявляем артиллерию противника, помогаем нашей пехоте, отрабатываем..... по всем целям, которые мешают нашим штурмовым группам продвинуться в тот или иной населенный пункт", - сказал Пухов.
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
В Минобороны рассказали об уничтожении целей на Красноармейском направлении

МО: ВС РФ уничтожают огневые позиции ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Военнослужащие расчёта барражирующего боеприпаса "Ланцет" в составе группировки "Центр" уничтожают технику и огневые позиции противника на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Военнослужащие расчёта барражирующего боеприпаса "Ланцет" артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" продолжают уничтожать технику и огневые позиции противника на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении.
В министерстве обороны РФ отметили, что уничтожение выявленных целей производится в полуавтоматическом режиме, оператор "указывает" на объект, а электроника в автоматическом режиме ведёт боеприпас к цели, делая необходимые поправки. При этом высокая скорость полёта позволяет ему уничтожать даже быстродвижущуюся технику противника, добавили в Минобороны.
Николай Пухов, старший оператор БПЛА, подчеркнул, что он со своими боевыми товарищами делает все возможное, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп ВС РФ.
"Каждый день выявляем артиллерию противника, помогаем нашей пехоте, отрабатываем..... по всем целям, которые мешают нашим штурмовым группам продвинуться в тот или иной населенный пункт", - сказал Пухов.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Бойцы "Днепра" ведут охоту на беспилотники ВСУ в Запорожской области
05:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
