Бойцы "Востока" поразили живую силу ВСУ на Южнодонецком направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 26.08.2025
Бойцы "Востока" поразили живую силу ВСУ на Южнодонецком направлении
Операторы БПЛА группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику противника на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику противника на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведки военнослужащие выявили движение группы противника в лесополосе... Живая сила украинских боевиков была поражена. Кроме того, в этом же районе расчеты ударных FPV-дронов поразили автотранспорт, в котором националисты перевозили боеприпасы и снаряжение к линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении МО.
Бойцы "Востока" поразили живую силу ВСУ на Южнодонецком направлении

Операторы БПЛА отправляются на позиции
Операторы БПЛА отправляются на позиции - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Операторы БПЛА отправляются на позиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику противника на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе разведки военнослужащие выявили движение группы противника в лесополосе... Живая сила украинских боевиков была поражена. Кроме того, в этом же районе расчеты ударных FPV-дронов поразили автотранспорт, в котором националисты перевозили боеприпасы и снаряжение к линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении МО.
