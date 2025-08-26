https://ria.ru/20250826/svo-2037573376.html
Бойцы "Востока" поразили живую силу ВСУ на Южнодонецком направлении
Бойцы "Востока" поразили живую силу ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.08.2025
Бойцы "Востока" поразили живую силу ВСУ на Южнодонецком направлении
Операторы БПЛА группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику противника на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику противника на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведки военнослужащие выявили движение группы противника в лесополосе... Живая сила украинских боевиков была поражена. Кроме того, в этом же районе расчеты ударных FPV-дронов поразили автотранспорт, в котором националисты перевозили боеприпасы и снаряжение к линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении МО.
