СМИ узнали стоимость бриллианта в помолвочном кольце Тейлор Свифт

СМИ узнали стоимость бриллианта в помолвочном кольце Тейлор Свифт

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бриллиант в помолвочном кольце 14-кратной обладательницы музыкальной премии "Грэмми" певицы Тейлор Свифт может весить девять карат и стоить около 1 миллиона долларов, пишет издание Page Six со ссылкой на генерального директора одного из крупнейших розничных продавцов алмазов в США Rare Carat Аджая Ананда. Во вторник игрок команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Канзас-Сити Чифс" Трэвис Келси и Тейлор Свифт объявили о помолвке в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Пост сопровождался фотографиями пары. На одной из них видно кольцо на безымянном пальце левой руки поп-дивы. "Ананд... оценил размер камня примерно в девять карат, а его стоимость - приблизительно в один миллион долларов в зависимости от цвета и чистоты", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что камень закреплён на кольце из жёлтого золота с ручной гравировкой. Пара подтвердила отношения в октябре 2023 года. Их знакомство произошло во время выступления Свифт на "Эрроухед Стэдиум" - домашней арене клуба "Канзас-Сити Чифс". Келси 35 лет. Американец выступает за "Чифс" с 2013 года. Вместе с командой он трижды становился победителем Супербоула. Келси является десятикратным участником Матча звезд лиги и семикратным членом символической сборной всех звезд НФЛ. Он также вошел в сборную десятилетия НФЛ 2010-х годов. Свифт 35 лет. Исполнительница является обладательницей 14 наград премии "Грэмми". В 2024 году она была включена в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов слушателей в месяц на платформе Spotify. Она также стала первой женщиной, четыре альбома которой одновременно вошли в топ-10 чарта Billboard, превзойдя достижение Барбары Стрейзанд. По данным Forbes, состояние певицы оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

