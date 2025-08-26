https://ria.ru/20250826/sumy-2037654031.html
Житель Суджи рассказал, как военные ВСУ вывозили людей в Сумы
Житель Суджи рассказал, как военные ВСУ вывозили людей в Сумы - РИА Новости, 26.08.2025
Житель Суджи рассказал, как военные ВСУ вывозили людей в Сумы
Вернувшийся из украинского плена житель курской Суджи Илья Белокрылов рассказал РИА Новости, как зимой украинские военные закидывали гражданских в... РИА Новости, 26.08.2025
КУРСК, 26 авг – РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена житель курской Суджи Илья Белокрылов рассказал РИА Новости, как зимой украинские военные закидывали гражданских в бронетранспортер и вывозили их на территорию Сумской области, где они провели несколько месяцев в ожидании обмена. Белокрылов – один из восьми жителей Курской области, о возвращении которых вместе со 146 российскими военнослужащими с подконтрольной киевскому режиму территории Минобороны РФ сообщило 24 августа. "Всушники... стали выводить, никого не выпускать, и все в церковь, загнали всех в церковь. Переписали - сейчас через полчаса домой пойдете... А потом подогнали бронетранспортер, к воротам задом подгоняли, по 10 человек закидывали туда. Я не поеду туда, я не поеду туда - без разговоров закидывали и привезли... 120 человек нас привезли туда (в Сумы – ред.)... Семь месяцев: с 1 февраля и по сей день", – рассказал Белокрылов. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
