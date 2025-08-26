Рейтинг@Mail.ru
Житель Суджи рассказал, как военные ВСУ вывозили людей в Сумы - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/sumy-2037654031.html
Житель Суджи рассказал, как военные ВСУ вывозили людей в Сумы
Житель Суджи рассказал, как военные ВСУ вывозили людей в Сумы - РИА Новости, 26.08.2025
Житель Суджи рассказал, как военные ВСУ вывозили людей в Сумы
Вернувшийся из украинского плена житель курской Суджи Илья Белокрылов рассказал РИА Новости, как зимой украинские военные закидывали гражданских в... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:53:00+03:00
2025-08-26T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715171_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_5bc193ecde3500fc7531527400dabd44.jpg
КУРСК, 26 авг – РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена житель курской Суджи Илья Белокрылов рассказал РИА Новости, как зимой украинские военные закидывали гражданских в бронетранспортер и вывозили их на территорию Сумской области, где они провели несколько месяцев в ожидании обмена. Белокрылов – один из восьми жителей Курской области, о возвращении которых вместе со 146 российскими военнослужащими с подконтрольной киевскому режиму территории Минобороны РФ сообщило 24 августа. "Всушники... стали выводить, никого не выпускать, и все в церковь, загнали всех в церковь. Переписали - сейчас через полчаса домой пойдете... А потом подогнали бронетранспортер, к воротам задом подгоняли, по 10 человек закидывали туда. Я не поеду туда, я не поеду туда - без разговоров закидывали и привезли... 120 человек нас привезли туда (в Сумы – ред.)... Семь месяцев: с 1 февраля и по сей день", – рассказал Белокрылов. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250813/svo-2035135419.html
курская область
россия
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715171_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_10111b2cf07cbf736ef22bac090581b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины
Житель Суджи рассказал, как военные ВСУ вывозили людей в Сумы

Военные ВСУ закидывали жителей Суджи в бронетранспортер и вывозили в Сумы

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 26 авг – РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена житель курской Суджи Илья Белокрылов рассказал РИА Новости, как зимой украинские военные закидывали гражданских в бронетранспортер и вывозили их на территорию Сумской области, где они провели несколько месяцев в ожидании обмена.
Белокрылов – один из восьми жителей Курской области, о возвращении которых вместе со 146 российскими военнослужащими с подконтрольной киевскому режиму территории Минобороны РФ сообщило 24 августа.
"Всушники... стали выводить, никого не выпускать, и все в церковь, загнали всех в церковь. Переписали - сейчас через полчаса домой пойдете... А потом подогнали бронетранспортер, к воротам задом подгоняли, по 10 человек закидывали туда. Я не поеду туда, я не поеду туда - без разговоров закидывали и привезли... 120 человек нас привезли туда (в Сумы – ред.)... Семь месяцев: с 1 февраля и по сей день", – рассказал Белокрылов.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Кадр из ролика RT о многодетном отце Романе Яценко, который спас свою семью из захваченной Суджи - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца в Судже
13 августа, 23:41
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала