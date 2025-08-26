Рейтинг@Mail.ru
В Румынии прокуроры и судьи объявили забастовку
15:04 26.08.2025
В Румынии прокуроры и судьи объявили забастовку
В Румынии прокуроры и судьи объявили забастовку - РИА Новости, 26.08.2025
В Румынии прокуроры и судьи объявили забастовку
Прокуроры Трибунала Бухареста и ряд судов Румынии объявили забастовку из-за пенсионной реформы, согласно которой судьи будут выходить на пенсию позже и станут... РИА Новости, 26.08.2025
в мире
бухарест
румыния
яссы
КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Прокуроры Трибунала Бухареста и ряд судов Румынии объявили забастовку из-за пенсионной реформы, согласно которой судьи будут выходить на пенсию позже и станут получать меньше, сообщает портал Hotvews. Возмущение прокуроров и судей вызвано новой реформой правительства, которая затрагивает закон о специальных пенсиях. Сейчас закон позволяет судьям выйти на пенсию в 48 лет при наличии 25-летнего стажа. Этот возраст будет увеличен до 65, досрочная пенсия будет доступна лишь при наличии стажа в 35 лет. Также предусмотрены изменения в размере пенсии: она не сможет превышать 70% от чистого дохода за последний месяц перед выходом на пенсию, до этого судьи могли получать 80% от суммы последней зарплаты, из которой не вычли налоги. Согласно проекту, реформа должна вступить в силу с 1 октября. "Прокуроры Трибунала Бухареста объявили во вторник, 26 августа, о приостановке своей деятельности "на неопределенный срок" до отзыва проекта специальных пенсий для мировых судей. В то же время ряд судов страны объявил о приостановке своей деятельности, за исключением дел, касающихся мер пресечения", - сообщает портал. С 27 августа к забастовке присоединяется апелляционные палаты в Бухаресте, Бакэу, Яссах и Алба-Юлии. Высший совет магистратуры Румынии сообщил, что в эти дни проходят общие собрания судей и прокуроров для выражения точки зрения в отношении проекта закона об изменениях в пенсиях за выслугу лет и мерах по защите статуса мировых судей и независимости судов.
бухарест
румыния
яссы
в мире, бухарест, румыния, яссы
В мире, Бухарест, Румыния, Яссы
В Румынии прокуроры и судьи объявили забастовку

Hotvews: прокуроры и судьи Румынии объявили забастовку из-за пенсионной реформы

© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Прокуроры Трибунала Бухареста и ряд судов Румынии объявили забастовку из-за пенсионной реформы, согласно которой судьи будут выходить на пенсию позже и станут получать меньше, сообщает портал Hotvews.
Возмущение прокуроров и судей вызвано новой реформой правительства, которая затрагивает закон о специальных пенсиях. Сейчас закон позволяет судьям выйти на пенсию в 48 лет при наличии 25-летнего стажа. Этот возраст будет увеличен до 65, досрочная пенсия будет доступна лишь при наличии стажа в 35 лет. Также предусмотрены изменения в размере пенсии: она не сможет превышать 70% от чистого дохода за последний месяц перед выходом на пенсию, до этого судьи могли получать 80% от суммы последней зарплаты, из которой не вычли налоги. Согласно проекту, реформа должна вступить в силу с 1 октября.
"Прокуроры Трибунала Бухареста объявили во вторник, 26 августа, о приостановке своей деятельности "на неопределенный срок" до отзыва проекта специальных пенсий для мировых судей. В то же время ряд судов страны объявил о приостановке своей деятельности, за исключением дел, касающихся мер пресечения", - сообщает портал.
С 27 августа к забастовке присоединяется апелляционные палаты в Бухаресте, Бакэу, Яссах и Алба-Юлии.
Высший совет магистратуры Румынии сообщил, что в эти дни проходят общие собрания судей и прокуроров для выражения точки зрения в отношении проекта закона об изменениях в пенсиях за выслугу лет и мерах по защите статуса мировых судей и независимости судов.
