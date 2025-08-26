https://ria.ru/20250826/sud-2037694447.html

Суд оштрафовал Wikimedia на шесть миллионов рублей

Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 6 миллионов рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 6 миллионов рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы "Суд в столице привлек Викимедия Фоундейшн Инк. (Wikimedia Foundation, Inc.) к административной ответственности. Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Викимедия Фоундейшн Инк. (Wikimedia Foundation, Inc.) признано виновным совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении

