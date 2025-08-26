https://ria.ru/20250826/sud-2037694078.html

Суд оштрафовал Google на семь миллионов рублей

2025-08-26T16:14:00+03:00

москва

россия

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал компанию Google на сумму свыше семи миллионов рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 196 042 рублей 30 копеек", - говорится в сообщении.

