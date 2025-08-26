Суд оштрафовал Google на семь миллионов рублей

Рейтинг@Mail.ru
16:14 26.08.2025
москва
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал компанию Google на сумму свыше семи миллионов рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 196 042 рублей 30 копеек", - говорится в сообщении.
москва, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Россия, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал компанию Google на сумму свыше семи миллионов рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 196 042 рублей 30 копеек", - говорится в сообщении.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Роскомнадзор назвал сумму, которую взыскали с Google с 2021 года
21 марта, 06:17
 
МоскваРоссияGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
