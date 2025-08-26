https://ria.ru/20250826/sud-2037694078.html
Суд оштрафовал Google на семь миллионов рублей
Суд оштрафовал Google на семь миллионов рублей - РИА Новости, 26.08.2025
Суд оштрафовал Google на семь миллионов рублей
26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал компанию Google на сумму свыше семи миллионов рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 196 042 рублей 30 копеек", - говорится в сообщении.
