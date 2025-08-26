Фонд капремонта обратился в суд с иском к экс-замминистра обороны Иванову

Рейтинг@Mail.ru
05:21 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Фонд капитального ремонта обратился в столичный суд, требуя взыскать долг по коммунальным платежам с бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, исковое заявление от фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию поступило в суд 18 августа. Спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. Причина данного решения не сообщается, как и сумма долга, накопившегося у Иванова. Ранее с иском в суд о взыскании долга по коммунальным платежам к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двоим ее детям от первого брака обращался московский "Жилищник", тогда по решению суда иск возвратили заявителю. Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Фонд капитального ремонта обратился в столичный суд, требуя взыскать долг по коммунальным платежам с бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, исковое заявление от фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию поступило в суд 18 августа. Спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. Причина данного решения не сообщается, как и сумма долга, накопившегося у Иванова.
Ранее с иском в суд о взыскании долга по коммунальным платежам к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двоим ее детям от первого брака обращался московский "Жилищник", тогда по решению суда иск возвратили заявителю.
Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
ЖКХМоскваТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминЖилищникМосковский городской судПроисшествия
 
 
