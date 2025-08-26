https://ria.ru/20250826/sud-2037569003.html
Верховный суд отказался рассматривать жалобу Руслана Белого*
Верховный суд отказался рассматривать жалобу Руслана Белого* - РИА Новости, 26.08.2025
Верховный суд отказался рассматривать жалобу Руслана Белого*
Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного иностранным агентом комика Руслана Белого*, требовавшего исключить его из соответствующего реестра,... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T03:19:00+03:00
2025-08-26T03:19:00+03:00
2025-08-26T03:19:00+03:00
россия
испания
московский городской суд
евросоюз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920908427_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b1b1688252c5d533a0eb3cce18196541.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного иностранным агентом комика Руслана Белого*, требовавшего исключить его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в инстанции."Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказали в суде.Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. Затем Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердили решение.Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр в том числе за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанном иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250825/poperechnyy-2037383437.html
россия
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920908427_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_402a1ae77ec9401182299f408400211a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, испания, московский городской суд, евросоюз, снг
Россия, Испания, Московский городской суд, Евросоюз, СНГ
Верховный суд отказался рассматривать жалобу Руслана Белого*
Верховный суд отказался рассматривать жалобу Белого об исключении из иноагентов
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного иностранным агентом комика Руслана Белого*, требовавшего исключить его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказали в суде.
Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. Затем Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердили решение.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр в том числе за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанном иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.
По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.