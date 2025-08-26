https://ria.ru/20250826/sud-2037569003.html

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Руслана Белого*

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Руслана Белого* - РИА Новости, 26.08.2025

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Руслана Белого*

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного иностранным агентом комика Руслана Белого*, требовавшего исключить его из соответствующего реестра

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного иностранным агентом комика Руслана Белого*, требовавшего исключить его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в инстанции."Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказали в суде.Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. Затем Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердили решение.Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр в том числе за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанном иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Новости

