03:19 26.08.2025
Верховный суд отказался рассматривать жалобу Руслана Белого*
Верховный суд отказался рассматривать жалобу Руслана Белого*
россия
испания
московский городской суд
евросоюз
снг
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного иностранным агентом комика Руслана Белого*, требовавшего исключить его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в инстанции."Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказали в суде.Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. Затем Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердили решение.Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр в том числе за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанном иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
россия
испания
россия, испания, московский городской суд, евросоюз, снг
Россия, Испания, Московский городской суд, Евросоюз, СНГ
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного иностранным агентом комика Руслана Белого*, требовавшего исключить его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказали в суде.
Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. Затем Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердили решение.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр в том числе за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанном иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.
По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
РоссияИспанияМосковский городской судЕвросоюзСНГ
 
 
