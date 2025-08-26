https://ria.ru/20250826/sud-2037564866.html

Суд в Армении отправил под домашний арест командира "Черной пантеры"

Суд в Армении отправил под домашний арест командира "Черной пантеры" - РИА Новости, 26.08.2025

Суд в Армении отправил под домашний арест командира "Черной пантеры"

Суд в Армении отправил под домашний арест находившегося в заключении с сентября 2024 года руководителя военно-патриотической организации "Черная пантера" Сероба РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T01:17:00+03:00

2025-08-26T01:17:00+03:00

2025-08-26T01:17:00+03:00

в мире

россия

армения

ереван

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897865633_0:2:1281:722_1920x0_80_0_0_6d825fd58da767a7e8bdd968c30833ec.jpg

ЕРЕВАН, 26 авг - РИА Новости. Суд в Армении отправил под домашний арест находившегося в заключении с сентября 2024 года руководителя военно-патриотической организации "Черная пантера" Сероба Гаспаряна, которого армянские правоохранители обвиняют в якобы попытке захвата власти, сообщил его адвокат Александр Кочубаев. В сентябре 2024 года следственный комитет Армении заявил, что в республике была обезврежена группа, которая якобы вербовала участников и организовала их подготовку в России с целью захвата власти в Ереване. При этом не указывалось, кто в РФ, по мнению Еревана, занимался такой подготовкой, а конкретных доказательств предъявлено не было. Гаспарян был арестован по этому делу. Свою вину он не признал. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда на полях Евразийского женского форума иронично прокомментировала заявления властей Армении, отметив, что надеется, что "не по этой причине закрылся Comedy Club" - что совпало с заявлениями развлекательного шоу о его закрытии спустя 19 лет выхода в эфир. "Слишком продолжительное пребывание под стражей уважаемого командира военно-патриотической организации "Черная пантера" Сероба Гаспаряна решением судьи Гагика Арутюняна заменено на домашний арест", - написал адвокат в соцсети Facebook*.*Запрещена в РФ как экстремистская.

https://ria.ru/20250823/pashinyan--2037155407.html

россия

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, армения, ереван, мария захарова