Опрос показал, как американцы относятся введению нацгвардии в Вашингтон

Reuters: почти 40% американцев поддерживают введение нацгвардии в Вашингтон
Здание Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Почти 40% американцев поддерживают решение президента США Дональда Трампа ввести национальную гвардию в Вашингтон для патрулирования города, следует из данных опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
"Только 38% американцев поддерживают использование военных для обеспечения соблюдения закона в столице Штатов (Вашингтоне - ред.), в то время, как 46% выступают против этого", - говорится в публикации агентства Рейтер.
Согласно опросу, больше всего решение Трампа поддерживают республиканцы, не менее 76%. Только 8% демократов поддерживают отправку национальной гвардии в Вашингтон. Комментируя опрос, Рейтер добавляет, что такой разрыв в поддержке отражает контуры популярности президента. Так 43% опрошенных поддерживают действия Трампа по борьбе с преступностью.
"Только 36% респондентов... включая 8% демократов и 71% республиканцев, заявили, что поддерживают перевод местной полиции столицы под контроль федерального правительства", - добавляется в публикации по опросу.
Опрос агентства Рейтер и компании Ipsos проводился среди 1022 американцев с 22 по 24 августа. Статистическая погрешность результатов составляет три процентных пункта.
Ранее генпрокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди сообщала, что правоохранительные органы США арестовали более 1000 человек и изъяли свыше 100 единиц незаконного оружия в рамках федеральных мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне.
Трамп ранее объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.