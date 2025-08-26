https://ria.ru/20250826/ssha-2037750563.html
Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса
Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса - РИА Новости, 26.08.2025
Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает что-то "серьезное" на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, и речь идет об... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T22:34:00+03:00
2025-08-26T22:34:00+03:00
2025-08-26T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
джо байден
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/56/1518275678_0:0:5229:2941_1920x0_80_0_0_bc7e3e1a16208a7b7a753a1ca42bb695.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает что-то "серьезное" на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, и речь идет об экономических мерах. "Я хочу увидеть сделку. Это очень серьезно то, что я имею в мыслях, если придется это делать", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, речь может идти о "санкциях и сильных тарифах, которые дорого обойдутся России и Украине". Трамп также заявил, что его предшественник Джо Байден не должен был допускать, чтобы Киев верил в возможность справиться с противником в 15 раз больше. Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия адаптировалась к санкциям. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Киева.
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037747229.html
россия
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/56/1518275678_236:0:4884:3486_1920x0_80_0_0_6a3e6c48e9d5866726e413f05bdbc779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, джо байден, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин
Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса
Трамп не исключил введения санкций против России и Украины