https://ria.ru/20250826/ssha-2037750563.html

Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса

Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса - РИА Новости, 26.08.2025

Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает что-то "серьезное" на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, и речь идет об... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T22:34:00+03:00

2025-08-26T22:34:00+03:00

2025-08-26T22:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

киев

дональд трамп

джо байден

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/56/1518275678_0:0:5229:2941_1920x0_80_0_0_bc7e3e1a16208a7b7a753a1ca42bb695.jpg

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает что-то "серьезное" на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, и речь идет об экономических мерах. "Я хочу увидеть сделку. Это очень серьезно то, что я имею в мыслях, если придется это делать", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, речь может идти о "санкциях и сильных тарифах, которые дорого обойдутся России и Украине". Трамп также заявил, что его предшественник Джо Байден не должен был допускать, чтобы Киев верил в возможность справиться с противником в 15 раз больше. Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия адаптировалась к санкциям. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Киева.

https://ria.ru/20250826/ukraina-2037747229.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, джо байден, владимир путин