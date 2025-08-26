Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 26.08.2025 (обновлено: 22:35 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/ssha-2037750563.html
Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса
Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса - РИА Новости, 26.08.2025
Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает что-то "серьезное" на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, и речь идет об... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T22:34:00+03:00
2025-08-26T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
джо байден
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/56/1518275678_0:0:5229:2941_1920x0_80_0_0_bc7e3e1a16208a7b7a753a1ca42bb695.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает что-то "серьезное" на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, и речь идет об экономических мерах. "Я хочу увидеть сделку. Это очень серьезно то, что я имею в мыслях, если придется это делать", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, речь может идти о "санкциях и сильных тарифах, которые дорого обойдутся России и Украине". Трамп также заявил, что его предшественник Джо Байден не должен был допускать, чтобы Киев верил в возможность справиться с противником в 15 раз больше. Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия адаптировалась к санкциям. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Киева.
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037747229.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/56/1518275678_236:0:4884:3486_1920x0_80_0_0_6a3e6c48e9d5866726e413f05bdbc779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, джо байден, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин
Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса

Трамп не исключил введения санкций против России и Украины

© AP Photo / Evan VuccПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Evan Vucc
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает что-то "серьезное" на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, и речь идет об экономических мерах.
"Я хочу увидеть сделку. Это очень серьезно то, что я имею в мыслях, если придется это делать", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, речь может идти о "санкциях и сильных тарифах, которые дорого обойдутся России и Украине".
Трамп также заявил, что его предшественник Джо Байден не должен был допускать, чтобы Киев верил в возможность справиться с противником в 15 раз больше.
Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия адаптировалась к санкциям.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Киева.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
На Украине предложили сажать в тюрьму за бегство в Россию
Вчера, 22:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевДональд ТрампДжо БайденВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала