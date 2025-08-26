Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф высказался о завершении конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 26.08.2025 (обновлено: 22:09 26.08.2025)
Уиткофф высказался о завершении конфликта на Украине
Уиткофф высказался о завершении конфликта на Украине
США надеются добиться урегулирования украинского конфликта до конца этого года, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. США надеются добиться урегулирования украинского конфликта до конца этого года, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф."Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года",— заявил он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме во главе с президентом США Дональдом Трампом.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. США надеются добиться урегулирования украинского конфликта до конца этого года, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
"Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года",— заявил он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме во главе с президентом США Дональдом Трампом.
Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
