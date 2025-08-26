https://ria.ru/20250826/ssha-2037745155.html

Уиткофф высказался о завершении конфликта на Украине

Уиткофф высказался о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 26.08.2025

Уиткофф высказался о завершении конфликта на Украине

США надеются добиться урегулирования украинского конфликта до конца этого года, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T21:10:00+03:00

2025-08-26T21:10:00+03:00

2025-08-26T22:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

в мире

сша

стив уиткофф

дональд трамп

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035726918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da0242f4eb4a09d93947d5316be59632.jpg

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. США надеются добиться урегулирования украинского конфликта до конца этого года, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф."Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года",— заявил он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме во главе с президентом США Дональдом Трампом.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

https://ria.ru/20250826/ukraina-2037744311.html

https://ria.ru/20250821/tramp-2036804815.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, сша, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, россия, хамас