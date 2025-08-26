https://ria.ru/20250826/ssha-2037708570.html

В США сообщили о снижении индекса доверия потребителей

В США сообщили о снижении индекса доверия потребителей - РИА Новости, 26.08.2025

В США сообщили о снижении индекса доверия потребителей

Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 97,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 98,7 пункта, сообщает аналитическая компания... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T17:07:00+03:00

2025-08-26T17:07:00+03:00

2025-08-26T17:19:00+03:00

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 97,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 98,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение показателя до 96,2 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 97,2 пункта.Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 74,8 пункта с пересмотренного значения июля. Индекс экономических условий сократился до 131,2 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца.Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.

https://ria.ru/20250324/defolt-2006948901.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша