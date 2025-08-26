https://ria.ru/20250826/ssha-2037708570.html
В США сообщили о снижении индекса доверия потребителей
В США сообщили о снижении индекса доверия потребителей
В США сообщили о снижении индекса доверия потребителей
Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 97,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 98,7 пункта
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 97,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 98,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение показателя до 96,2 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 97,2 пункта.Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 74,8 пункта с пересмотренного значения июля. Индекс экономических условий сократился до 131,2 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца.Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
В США сообщили о снижении индекса доверия потребителей
