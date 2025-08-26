Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили о снижении индекса доверия потребителей
17:07 26.08.2025 (обновлено: 17:19 26.08.2025)
В США сообщили о снижении индекса доверия потребителей
В США сообщили о снижении индекса доверия потребителей - РИА Новости, 26.08.2025
В США сообщили о снижении индекса доверия потребителей
Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 97,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 98,7 пункта, сообщает аналитическая компания... РИА Новости, 26.08.2025
в мире
сша
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 97,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 98,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение показателя до 96,2 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 97,2 пункта.Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 74,8 пункта с пересмотренного значения июля. Индекс экономических условий сократился до 131,2 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца.Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
в мире, сша
В мире, США
В США сообщили о снижении индекса доверия потребителей

Conference Board: индекс доверия потребителей в США снизился до 97,4 пункта

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 97,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 98,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение показателя до 96,2 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 97,2 пункта.
Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 74,8 пункта с пересмотренного значения июля. Индекс экономических условий сократился до 131,2 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца.
Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
В мире, США
 
 
