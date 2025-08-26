Рейтинг@Mail.ru
16:41 26.08.2025
Джаббаров рассказал об инвестициях США в экономику Азербайджана
Общие инвестиции из США в Азербайджан с 1995 года составили 18,9 миллиарда долларов, заявил во вторник министр экономики республики Михаил Джаббаров. РИА Новости, 26.08.2025
БАКУ, 26 авг - РИА Новости. Общие инвестиции из США в Азербайджан с 1995 года составили 18,9 миллиарда долларов, заявил во вторник министр экономики республики Михаил Джаббаров. "С 1995 года по март 2025 года общие инвестиции из США в Азербайджан составили 18,9 миллиарда долларов США. В том числе инвестиции в нефтегазовый сектор составили 17,4 миллиарда, а в ненефтегазовый сектор — 1,5 миллиарда долларов США", - отметил азербайджанский министр на специальном заседании кабинета министров, посвящённом визиту президента Азербайджана в Вашингтон. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
© РИА Новости / Алексей КуденкоГосударственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку
Государственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку. Архивное фото
БАКУ, 26 авг - РИА Новости. Общие инвестиции из США в Азербайджан с 1995 года составили 18,9 миллиарда долларов, заявил во вторник министр экономики республики Михаил Джаббаров.
"С 1995 года по март 2025 года общие инвестиции из США в Азербайджан составили 18,9 миллиарда долларов США. В том числе инвестиции в нефтегазовый сектор составили 17,4 миллиарда, а в ненефтегазовый сектор — 1,5 миллиарда долларов США", - отметил азербайджанский министр на специальном заседании кабинета министров, посвящённом визиту президента Азербайджана в Вашингтон.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Продукция и товары, представленные в павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Раскрыто, какой экспорт в Россию критически важен для Азербайджана
4 июля, 02:03
 
