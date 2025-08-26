https://ria.ru/20250826/ssha-2037703345.html

Джаббаров рассказал об инвестициях США в экономику Азербайджана

Джаббаров рассказал об инвестициях США в экономику Азербайджана - РИА Новости, 26.08.2025

Джаббаров рассказал об инвестициях США в экономику Азербайджана

Общие инвестиции из США в Азербайджан с 1995 года составили 18,9 миллиарда долларов, заявил во вторник министр экономики республики Михаил Джаббаров. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T16:41:00+03:00

2025-08-26T16:41:00+03:00

2025-08-26T16:41:00+03:00

в мире

азербайджан

сша

армения

никол пашинян

дональд трамп

ильхам алиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da73ff9c47370ba1307a144fc4076290.jpg

БАКУ, 26 авг - РИА Новости. Общие инвестиции из США в Азербайджан с 1995 года составили 18,9 миллиарда долларов, заявил во вторник министр экономики республики Михаил Джаббаров. "С 1995 года по март 2025 года общие инвестиции из США в Азербайджан составили 18,9 миллиарда долларов США. В том числе инвестиции в нефтегазовый сектор составили 17,4 миллиарда, а в ненефтегазовый сектор — 1,5 миллиарда долларов США", - отметил азербайджанский министр на специальном заседании кабинета министров, посвящённом визиту президента Азербайджана в Вашингтон. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

https://ria.ru/20250704/azerbaydzhan-2027076229.html

азербайджан

сша

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, сша, армения, никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев