США обсуждают вопрос о долях правительства в оборонных компаниях

Белый дом обсуждает вопрос о долях правительства в оборонных компаниях
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вопрос о возможных долях правительства в американских компаниях, работающих в сфере обороны, заявил глава американского минторга Говард Латник.
"Сейчас идёт огромная дискуссия о сфере обороны. Я о том, что Lockheed Martin получает 97% своей выручки от правительства США. По сути, они являются частью правительства. Они производят отменные боеприпасы, потрясающие вещи, которые могут сбить ракету в воздухе, когда она летит на тебя. Но какова экономическая сторона всего этого? Я оставлю это на усмотрение министра обороны и заместителя министра обороны. Эти ребята занимаются этим и думают об этом", - сказал Латник в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос, может ли правительство запросить долю в оборонных предприятиях.
Ранее стало известно, что администрация Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% доли в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией.
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил ранее в понедельник, что правительство США может начать приобретать доли и в других американских компаниях.