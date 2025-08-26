https://ria.ru/20250826/ssha-2037636791.html
В Северной Каролине бездомный зарезал украинскую беженку
В Северной Каролине бездомный зарезал украинскую беженку - РИА Новости, 26.08.2025
В Северной Каролине бездомный зарезал украинскую беженку
Бездомный напал с ножом на украинскую беженку в американском штате Северная Каролина, куда она приехала в поисках безопасной жизни, от полученных множественный... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T12:48:00+03:00
2025-08-26T12:48:00+03:00
2025-08-26T12:48:00+03:00
в мире
северная каролина
сша
шарлотт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бездомный напал с ножом на украинскую беженку в американском штате Северная Каролина, куда она приехала в поисках безопасной жизни, от полученных множественный ранений девушка скончалась, сообщает газета New York Post. "Бежавшая в США в поисках безопасной жизни 23-летняя украинская беженка была зарезана бездомным в Северной Каролине", - пишет издание. Газета уточняет, что нападение произошло 22 августа в районе железнодорожной станции в городе Шарлотт. По данным полиции, украинке Ирине Заруцкой были нанесены множественные ножевые ранения. Согласно релизу местной полиции, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни. Как пишет New York Post, подозреваемому в нападении было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, он взят под стражу. Согласно судебным протоколам, полученным изданием, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он отсидел пять лет в тюрьме, сейчас является бездомным.
https://ria.ru/20240918/izdevatelstva-1973200341.html
северная каролина
сша
шарлотт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_179:0:2320:1606_1920x0_80_0_0_dc1a8de08593b6975bddc364f5273b8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная каролина, сша, шарлотт
В мире, Северная Каролина, США, Шарлотт
В Северной Каролине бездомный зарезал украинскую беженку
В США бездомный нанес смертельные ножевые ранения украинской беженке
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бездомный напал с ножом на украинскую беженку в американском штате Северная Каролина, куда она приехала в поисках безопасной жизни, от полученных множественный ранений девушка скончалась, сообщает газета New York Post.
"Бежавшая в США
в поисках безопасной жизни 23-летняя украинская беженка была зарезана бездомным в Северной Каролине", - пишет издание.
Газета уточняет, что нападение произошло 22 августа в районе железнодорожной станции в городе Шарлотт
. По данным полиции, украинке Ирине Заруцкой были нанесены множественные ножевые ранения.
Согласно релизу местной полиции, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни.
Как пишет New York Post, подозреваемому в нападении было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, он взят под стражу. Согласно судебным протоколам, полученным изданием, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он отсидел пять лет в тюрьме, сейчас является бездомным.