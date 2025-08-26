https://ria.ru/20250826/ssha-2037636791.html

В Северной Каролине бездомный зарезал украинскую беженку

В Северной Каролине бездомный зарезал украинскую беженку - РИА Новости, 26.08.2025

В Северной Каролине бездомный зарезал украинскую беженку

Бездомный напал с ножом на украинскую беженку в американском штате Северная Каролина, куда она приехала в поисках безопасной жизни, от полученных множественный...

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бездомный напал с ножом на украинскую беженку в американском штате Северная Каролина, куда она приехала в поисках безопасной жизни, от полученных множественный ранений девушка скончалась, сообщает газета New York Post. "Бежавшая в США в поисках безопасной жизни 23-летняя украинская беженка была зарезана бездомным в Северной Каролине", - пишет издание. Газета уточняет, что нападение произошло 22 августа в районе железнодорожной станции в городе Шарлотт. По данным полиции, украинке Ирине Заруцкой были нанесены множественные ножевые ранения. Согласно релизу местной полиции, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни. Как пишет New York Post, подозреваемому в нападении было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, он взят под стражу. Согласно судебным протоколам, полученным изданием, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он отсидел пять лет в тюрьме, сейчас является бездомным.

