Средства физлиц в российских банках в июле выросли на 1,3%
2025-08-26T17:32:00+03:00
2025-08-26T17:32:00+03:00
2025-08-26T18:31:00+03:00
экономика
россия
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Средства населения в банках РФ в июле выросли на существенные 1,3%, средства юрлиц также значительно увеличились - на 1,4%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Средства населения увеличились на существенные 0,8 триллиона рублей (+1,3% после +1,5% в июне). Средства юрлиц увеличились на значительные 0,8 триллиона рублей (+1,4% после -0,2% в июне), что может объясняться авансированием платежей по госконтрактам в начале квартала", - отмечает регулятор.
