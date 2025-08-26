Рейтинг@Mail.ru
Средства физлиц в российских банках в июле выросли на 1,3% - РИА Новости, 26.08.2025
17:32 26.08.2025 (обновлено: 18:31 26.08.2025)
Средства физлиц в российских банках в июле выросли на 1,3%
Средства физлиц в российских банках в июле выросли на 1,3% - РИА Новости, 26.08.2025
Средства физлиц в российских банках в июле выросли на 1,3%
Средства населения в банках РФ в июле выросли на существенные 1,3%, средства юрлиц также значительно увеличились - на 1,4%, сообщается в... РИА Новости, 26.08.2025
экономика
россия
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Средства населения в банках РФ в июле выросли на существенные 1,3%, средства юрлиц также значительно увеличились - на 1,4%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Средства населения увеличились на существенные 0,8 триллиона рублей (+1,3% после +1,5% в июне). Средства юрлиц увеличились на значительные 0,8 триллиона рублей (+1,4% после -0,2% в июне), что может объясняться авансированием платежей по госконтрактам в начале квартала", - отмечает регулятор.
россия
Новости
ru-RU
экономика, россия
Экономика, Россия
Средства физлиц в российских банках в июле выросли на 1,3%

ЦБ: средства физлиц в банках в июле выросли на 1,3%, средства юрлиц - на 1,4%

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Средства населения в банках РФ в июле выросли на существенные 1,3%, средства юрлиц также значительно увеличились - на 1,4%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ".
"Средства населения увеличились на существенные 0,8 триллиона рублей (+1,3% после +1,5% в июне). Средства юрлиц увеличились на значительные 0,8 триллиона рублей (+1,4% после -0,2% в июне), что может объясняться авансированием платежей по госконтрактам в начале квартала", - отмечает регулятор.
Экономика
 
 
