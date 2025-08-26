Рейтинг@Mail.ru
06:36 26.08.2025
Спасатели ищут четырех человек, пропавших на Сахалине
Спасатели ищут четырех человек, пропавших на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Спасатели ищут четырех человек, потерявшихся у горы Вайда на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС России. "Спасатели совместно с сотрудниками других ведомств и добровольцами обследуют окрестности в районе горы Вайда в поисках четырех человек. 23 августа они ушли в лес собирать дикоросы и до сих пор не вернулись", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным МЧС, на месте происшествия в Смирныховском районе работают более 20 человек и шесть единиц техники, в том числе кинологической расчет и беспилотники.
происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Спасатели ищут четырех человек, потерявшихся у горы Вайда на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС России.
"Спасатели совместно с сотрудниками других ведомств и добровольцами обследуют окрестности в районе горы Вайда в поисках четырех человек. 23 августа они ушли в лес собирать дикоросы и до сих пор не вернулись", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным МЧС, на месте происшествия в Смирныховском районе работают более 20 человек и шесть единиц техники, в том числе кинологической расчет и беспилотники.
Пропавшие на Курилах туристы рассказали, как они заблудились
