https://ria.ru/20250826/spasateli-2037577069.html

Спасатели ищут четырех человек, пропавших на Сахалине

Спасатели ищут четырех человек, пропавших на Сахалине - РИА Новости, 26.08.2025

Спасатели ищут четырех человек, пропавших на Сахалине

Спасатели ищут четырех человек, потерявшихся у горы Вайда на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T06:36:00+03:00

2025-08-26T06:36:00+03:00

2025-08-26T06:36:00+03:00

происшествия

сахалин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Спасатели ищут четырех человек, потерявшихся у горы Вайда на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС России. "Спасатели совместно с сотрудниками других ведомств и добровольцами обследуют окрестности в районе горы Вайда в поисках четырех человек. 23 августа они ушли в лес собирать дикоросы и до сих пор не вернулись", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным МЧС, на месте происшествия в Смирныховском районе работают более 20 человек и шесть единиц техники, в том числе кинологической расчет и беспилотники.

https://ria.ru/20250825/kurily-2037402739.html

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)