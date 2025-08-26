https://ria.ru/20250826/sovet-2037738487.html
Совет директоров РЖД обсуждает избрание председателя
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Совет директоров РЖД 26 августа 2025 года обсуждает избрание своего председателя, прекращение полномочий члена правления компании и изменения в договор по высокоскоростным поездам, сообщила компания. "Повестка дня заседания совета директоров эмитента… Об избрании председателя совета директоров ОАО "РЖД"… О согласии на внесение изменений в основные условия опционного договора на выкуп высокоскоростного железнодорожного подвижного состава (электропоездов) и/или уступку прав требования к АО "Уральские Локомотивы" по заключенному АО "ГТЛК ВСМ" с АО "Уральские Локомотивы" и ООО "ВСМ Две Столицы" договору купли – продажи…", - говорится в сообщении РЖД. Речь идет о документе от 28 августа 2024 года. Вопрос повестки также содержит строчку в части вопроса по договору о поездах для ВСМ о согласии "на совершение сделок, заключение которых является отлагательным условием вступления опционного договора в силу". Рассмотрит совет директоров и определении цены размещения дополнительных акций ОАО "РЖД". "О прекращении полномочий члена правления ОАО "РЖД", - гласит еще один вопрос повестки совета директоров РЖД. Другие детали к повестке не приводятся.
ржд, уральские локомотивы, общество
