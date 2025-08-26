Рейтинг@Mail.ru
СМИ: не менее 25 мобилизованных погибли в стенах украинских военкоматов - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/smi-2037754930.html
СМИ: не менее 25 мобилизованных погибли в стенах украинских военкоматов
СМИ: не менее 25 мобилизованных погибли в стенах украинских военкоматов - РИА Новости, 26.08.2025
СМИ: не менее 25 мобилизованных погибли в стенах украинских военкоматов
Как минимум 25 мобилизованных погибли в стенах украинских военкоматов с 2022 года, только в двух случаях правоохранители признали факт насильственной смерти,... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T23:23:00+03:00
2025-08-26T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Как минимум 25 мобилизованных погибли в стенах украинских военкоматов с 2022 года, только в двух случаях правоохранители признали факт насильственной смерти, сообщил украинский телеканал "Общественное". Днем ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости об очередном факте гибели мобилизованного в украинском военкомате: в Ровенской области от сердечного приступа на третий день после силовой мобилизации скончался гражданин Украины Виталий Сахарук. "(С февраля 2022 года - ред.) по меньшей мере 25 военнообязанных скончались вскоре после того, как были задержаны работниками военкомата. Правоохранители заявляют, что в двух из этих случаев причиной смерти было избиение. Остальные, по версии следствия, умерли в результате обострения хронических болезней или самоубийств, а насилия в отношении них никто не применял", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Как отмечают украинские журналисты, родственники погибших в большинстве случаев не верят официальным данным и считают, что их близкие были убиты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
https://ria.ru/20250619/ukraina-2024037819.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_06adc845a0a13a94760be8a30d3325d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: не менее 25 мобилизованных погибли в стенах украинских военкоматов

Не менее 25 мобилизованных погибли в украинских военкоматах с 2022 года

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Как минимум 25 мобилизованных погибли в стенах украинских военкоматов с 2022 года, только в двух случаях правоохранители признали факт насильственной смерти, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Днем ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости об очередном факте гибели мобилизованного в украинском военкомате: в Ровенской области от сердечного приступа на третий день после силовой мобилизации скончался гражданин Украины Виталий Сахарук.
"(С февраля 2022 года - ред.) по меньшей мере 25 военнообязанных скончались вскоре после того, как были задержаны работниками военкомата. Правоохранители заявляют, что в двух из этих случаев причиной смерти было избиение. Остальные, по версии следствия, умерли в результате обострения хронических болезней или самоубийств, а насилия в отношении них никто не применял", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Как отмечают украинские журналисты, родственники погибших в большинстве случаев не верят официальным данным и считают, что их близкие были убиты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Мобилизованный умер в военкомате на западе Украины
19 июня, 19:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала