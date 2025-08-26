СМИ: не менее 25 мобилизованных погибли в стенах украинских военкоматов

https://ria.ru/20250826/smi-2037754930.html

Как минимум 25 мобилизованных погибли в стенах украинских военкоматов с 2022 года, только в двух случаях правоохранители признали факт насильственной смерти,... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Как минимум 25 мобилизованных погибли в стенах украинских военкоматов с 2022 года, только в двух случаях правоохранители признали факт насильственной смерти, сообщил украинский телеканал "Общественное". Днем ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости об очередном факте гибели мобилизованного в украинском военкомате: в Ровенской области от сердечного приступа на третий день после силовой мобилизации скончался гражданин Украины Виталий Сахарук. "(С февраля 2022 года - ред.) по меньшей мере 25 военнообязанных скончались вскоре после того, как были задержаны работниками военкомата. Правоохранители заявляют, что в двух из этих случаев причиной смерти было избиение. Остальные, по версии следствия, умерли в результате обострения хронических болезней или самоубийств, а насилия в отношении них никто не применял", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Как отмечают украинские журналисты, родственники погибших в большинстве случаев не верят официальным данным и считают, что их близкие были убиты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

