Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ пожаловались на устаревшие дроны от НАТО - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 26.08.2025 (обновлено: 15:12 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/smi-2037675985.html
В ВСУ пожаловались на устаревшие дроны от НАТО
В ВСУ пожаловались на устаревшие дроны от НАТО - РИА Новости, 26.08.2025
В ВСУ пожаловались на устаревшие дроны от НАТО
Союзники по НАТО поставляют Украине устаревшие беспилотники, пишет издание Corriere della Sera со ссылкой на украинского военного. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T15:11:00+03:00
2025-08-26T15:12:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Союзники по НАТО поставляют Украине устаревшие беспилотники, пишет издание Corriere della Sera со ссылкой на украинского военного. "Да, но в них нет необходимости, они оказываются устаревшими. Теперь уже мы, украинцы, учим союзников в Европе и США технологиям ведения новой войны в воздухе", - сказал газете 48-летний офицер батальона спецназначения "Тайфун" нацгвардии Украины, отвечающий за координацию подразделений БПЛА в Донбассе, отвечая на вопрос журналиста о том, получают ли они дроны союзников по НАТО. По словам собеседника издания, их подразделение занимается модификацией коммерческих дронов, производимых украинским компаниями, для боевых нужд. Кроме того, он посетовал, что РФ обладает большим числом беспилотников по сравнению с Украиной. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250129/dron-1996127375.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В ВСУ пожаловались на устаревшие дроны от НАТО

НАТО поставляет ВСУ на фронт устаревшие беспилотники

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Союзники по НАТО поставляют Украине устаревшие беспилотники, пишет издание Corriere della Sera со ссылкой на украинского военного.
"Да, но в них нет необходимости, они оказываются устаревшими. Теперь уже мы, украинцы, учим союзников в Европе и США технологиям ведения новой войны в воздухе", - сказал газете 48-летний офицер батальона спецназначения "Тайфун" нацгвардии Украины, отвечающий за координацию подразделений БПЛА в Донбассе, отвечая на вопрос журналиста о том, получают ли они дроны союзников по НАТО.
По словам собеседника издания, их подразделение занимается модификацией коммерческих дронов, производимых украинским компаниями, для боевых нужд. Кроме того, он посетовал, что РФ обладает большим числом беспилотников по сравнению с Украиной.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Финская оборонная компания разработала новый дрон-камикадзе для Украины
29 января, 15:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала