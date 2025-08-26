https://ria.ru/20250826/smi-2037675985.html

В ВСУ пожаловались на устаревшие дроны от НАТО

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Союзники по НАТО поставляют Украине устаревшие беспилотники, пишет издание Corriere della Sera со ссылкой на украинского военного. "Да, но в них нет необходимости, они оказываются устаревшими. Теперь уже мы, украинцы, учим союзников в Европе и США технологиям ведения новой войны в воздухе", - сказал газете 48-летний офицер батальона спецназначения "Тайфун" нацгвардии Украины, отвечающий за координацию подразделений БПЛА в Донбассе, отвечая на вопрос журналиста о том, получают ли они дроны союзников по НАТО. По словам собеседника издания, их подразделение занимается модификацией коммерческих дронов, производимых украинским компаниями, для боевых нужд. Кроме того, он посетовал, что РФ обладает большим числом беспилотников по сравнению с Украиной. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

