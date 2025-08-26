Рейтинг@Mail.ru
12:28 26.08.2025
СМИ узнали о планах Пентагона по использованию искусственного интеллекта
СМИ узнали о планах Пентагона по использованию искусственного интеллекта
в мире
сша
министерство обороны сша
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министерство обороны США намерено использовать машинное обучение для распространения влияния на зарубежные аудитории, сообщает портал Intercept со ссылкой на документ командования специальных операций США. "США надеются использовать машинное обучения для создания и распространения пропаганды за рубежом с целью "влияния на зарубежные целевые аудитории" и "подавления несогласия", - говорится в публикации. Документ, к которому получил доступ портал, представляет собой некий список пожеланий командования в отношении военных технологий недалекого будущего и раскрывает новые подробности относительно возможностей, которое командование хотело бы приобрести в течение следующих пяти-семи лет. К этому относятся новейшие камеры, сенсоры, оружие направленной энергии и другие устройства для помощи в уничтожении противника, пишет портал. Также в этом списке фигурируют программы машинного обучения, которое может быть использовано для информационной войны. По данным издания, для укрепления своих "передовых технологических возможностей операций военной информационной поддержки" командование ищет подрядчика, который мог бы "предоставить возможности использования агентских систем искусственного интеллекта или агентских систем больших языковых моделей со специализированными ролями для увеличения масштаба операций по влиянию". Как пишет портал, так называемые "агентские" системы используют модели машинного обучения, которые, как утверждается, работают с минимальным участием человека и могут применяться вместе с такими большими языковыми моделями, как ChatGPT, которые генерируют текст на основе пользовательских подсказок. Издание добавляет, что в своем заявлении представитель командования Дэн Лессард признал, что оно стремится использовать "передовые возможности на основе искусственного интеллекта". Также из документов следует, что командование нуждается в технологии, которая близко соответствует "заявленным возможностям Китая", с ботами, обрабатывающими большие объемы информации в интернете, чтобы эффективнее убеждать людей по разным вопросам, пишет портал. Ранее в августе Пентагон сообщил, что армия США расширяет работы в сфере искусственного интеллекта, заключив новый контракт с компанией Scale AI на сумму 99,5 миллиона долларов.
сша
в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
Пентагон
Пентагон
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министерство обороны США намерено использовать машинное обучение для распространения влияния на зарубежные аудитории, сообщает портал Intercept со ссылкой на документ командования специальных операций США.
"США надеются использовать машинное обучения для создания и распространения пропаганды за рубежом с целью "влияния на зарубежные целевые аудитории" и "подавления несогласия", - говорится в публикации.
Документ, к которому получил доступ портал, представляет собой некий список пожеланий командования в отношении военных технологий недалекого будущего и раскрывает новые подробности относительно возможностей, которое командование хотело бы приобрести в течение следующих пяти-семи лет. К этому относятся новейшие камеры, сенсоры, оружие направленной энергии и другие устройства для помощи в уничтожении противника, пишет портал. Также в этом списке фигурируют программы машинного обучения, которое может быть использовано для информационной войны.
По данным издания, для укрепления своих "передовых технологических возможностей операций военной информационной поддержки" командование ищет подрядчика, который мог бы "предоставить возможности использования агентских систем искусственного интеллекта или агентских систем больших языковых моделей со специализированными ролями для увеличения масштаба операций по влиянию".
Как пишет портал, так называемые "агентские" системы используют модели машинного обучения, которые, как утверждается, работают с минимальным участием человека и могут применяться вместе с такими большими языковыми моделями, как ChatGPT, которые генерируют текст на основе пользовательских подсказок.
Издание добавляет, что в своем заявлении представитель командования Дэн Лессард признал, что оно стремится использовать "передовые возможности на основе искусственного интеллекта".
Также из документов следует, что командование нуждается в технологии, которая близко соответствует "заявленным возможностям Китая", с ботами, обрабатывающими большие объемы информации в интернете, чтобы эффективнее убеждать людей по разным вопросам, пишет портал.
Ранее в августе Пентагон сообщил, что армия США расширяет работы в сфере искусственного интеллекта, заключив новый контракт с компанией Scale AI на сумму 99,5 миллиона долларов.
В миреСШАМинистерство обороны США
 
 
