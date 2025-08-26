https://ria.ru/20250826/smena-2037640964.html

Юных геологов торжественно посвятили в профессию на всероссийской "Смене"

Юных геологов торжественно посвятили в профессию на всероссийской "Смене"

Участников программы "Международный Кубок Юного Геолога" торжественно посвятили в геологи на закрытии геологической смены, которая состоялась во Всероссийском детском центре "Смена" в Краснодарском крае при поддержке Роснедр, Минпросвещения, АО "ПАВЛИК" и ряда других добывающих компаний.В международной смене участвовало десять отрядов, в них вошли ребята из России, Монголии и Казахстана – всего 260 человек в возрасте от 11 до 17 лет. На протяжении трех недель юные геологи познавали тонкости профессии на лекциях, квестах, мастер-классах, проектах и эстафетах.Итоги успехов сменовцев подвели на торжественной церемонии посвящения в геологи. В числе поздравлявших со сцены выступили гендиректор ФГБУ "Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов" (ИМГРЭ) Игорь Спиридонов, гендиректор АО "ПАВЛИК" Рустем Утяшев, гендиректор АО "ИК “Арлан”" Евгений Куликов. Со сцены, в том числе, прозвучали слова директора ВДЦ "Смена" Игоря Журавлева."Вы показали, насколько увлекательна и важна геология как наука, способная объединить молодых исследователей из разных стран, культур и поколений, в стремлении познать глубины нашей планеты", – отметил во время выступления Журавлев.Ребятам геосмены оказывают помощь и поддержку, сказал со сцены генеральный директор АО "ПАВЛИК"."Думаю, все мечтают на следующий год сюда вернуться… с нашей стороны мы, конечно, поддерживаем детей, всегда стараемся помочь", – сказал Утяшев.Сам кубок разделили между собой два особенно отличившихся за смену отряда. Вместе с кубком ребятам вручили медали и подарки.Во время церемонии были вынесены флаги трех стран, прозвучали гимны и поздравления, вручены подарки и медали. Со сцены прозвучала торжественная клятва геолога. Завершилась торжественная часть посвящения исполнением песни "Держись геолог, крепись геолог".В программу для сменовцев включены лекции, мастер-классы, квесты, спортивно-геологическая эстафета и защита проектов. Эту программу разработали специалисты Федерального агентства по недропользованию совместно с сотрудниками Фонда развития детско-юношеского и молодежного геологического развития "Юный геолог" и ФГБУ ИМГРЭ и утверждена руководством ВДЦ "Смена". Сама программа состоит из 8 образовательных блоков: палеонтология, геофизика, экология, нефтегазовая геология, гидрогеология, минералогия, кристаллография и петрография.На территории центра в Анапе для ребят был доступен бассейн, а на протяжении смены им устраивали тематические дни и экскурсии в окрестности. Этим поделился один из вожатых лагеря Кирилл Максимов."Кто-то ездил в Абрау-Дюрсо, кто-то в Новороссийск, кто-то на конные прогулки, кто-то на лазертаг", – рассказал РИА Новости Максимов.По окончании геосмены участники, помимо памятных сувениров, получили сертификат участника о прохождении Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, а при поступлении в геологические ВУЗы также получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Детям, получившим наибольшее количество баллов, в качестве призов достались беспроводные наушники, портативные зарядные устройства, беспроводные колонки.Наставниками геосмены выступили специалисты Роснедр, ФГБУ "Гидроспецгеология", Западно-Сибирского института геологии и геофизики, а также Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ).Как рассказал РИА Новости генеральный директор ИМГРЭ, в программу в этом году включили и управление беспилотными летательными аппаратами."Робототехнику дети очень полюбили, когда через дистанционное управление они управляют… У нас было несколько модулей работ. Из того, что детям нравится, это беспилотные летательные аппараты. Наши методы еще связаны с дистанционным изучением земли, особенно геофизические. Надо научиться управлять беспилотными летательными аппаратами, и вот они освоили эту профессию в том числе", - рассказал агентству Спиридонов.По его словам, эта программа запущена в геологической смене в качестве новшества. В следующем году, добавил он, в ней планируется собрать порядка трехсот детей.Само мероприятие направлено на привлечение будущих кадров в геологическую отрасль. По словам генерального директора АО "ИК Арлан", по горящим глазам детей уже можно рассуждать об их успехе в будущем."Самое важное, что случилось в эту смену – это радостные лица этих детей… Тенденция детская, юношеская, когда горят глаза и когда эти ребята хотят что-то познать - она [тенденция] во многом говорит о том, что у них что-то получится и действительно они захотят связать жизнь с этой профессией. Надеюсь, что "Смена" их к этому подтолкнет и, действительно, они будут в перспективе и в геологии, и в горной отрасли, и работать у нас, на нашем предприятии", - рассказал агентству Куликов.Планами на будущее поделилась с РИА Новости участница геологической смены из Новосибирска Маша Григорьева. В смену она попала, в числе немногих выиграв поездку в лагерь в геологической олимпиаде. По ее словам, в смене ей запомнилась практика - моделирование извергающегося вулкана и геологический разрез. Свою профессию она планирует связать с геологией."Да, разумеется… Буду углубляться в науку, буду продолжать изучать ее как можно больше, а потом после 11 класса поступлю в Сибирский колледж геофизический… я буду несколько заявок подавать", – рассказала агентству школьница.В честь завершения смены для юных геологов после торжественной церемонии выступили артисты со световым и силовым шоу, брейкеры и кавер-группа.

