Слуцкий высказался об угрозах Мерца усилить давление на Россию
26.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 26.08.2025
Слуцкий высказался об угрозах Мерца усилить давление на Россию
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Угрозы канцлера ФРГ Фридриха Мерца усилить давление на Россию, если не состоится встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, являются низкопробной политической манипуляцией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Мерц ранее заявил, что если встреча между Путиным и Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ. "Угрозы Мерца усилить давление на Россию, если, мол, не состоится встреча президента России с Зеленским, - низкопробная политическая манипуляция", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, заявляя, что "ход за Москвой", германский канцлер выносит за скобки саму суть урегулирования. "Российская сторона не раз говорила: подобная встреча должна быть тщательно подготовлена. В рамках последнего раунда Стамбула-2 было принято решение о создании рабочих групп - по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Однако украинская сторона продолжает тормозить процесс, одновременно жонглируя в паблике априори неприемлемыми требованиями", - уточнил политик. Глава думского комитета считает, что та же манера и у "коалиции желающих". "К реальному результату - завершению конфликта - не приблизят ни угрозы, ни спекуляции на санкциях. Это должны четко осознавать и Мерц, и (президент Франции Эммануэль) Макрон, и иже с ними. Лучшая тактика для них - не мешать!" - подытожил Слуцкий. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Угрозы канцлера ФРГ Фридриха Мерца усилить давление на Россию, если не состоится встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, являются низкопробной политической манипуляцией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Мерц ранее заявил, что если встреча между Путиным и Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ.
"Угрозы Мерца усилить давление на Россию, если, мол, не состоится встреча президента России с Зеленским, - низкопробная политическая манипуляция", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, заявляя, что "ход за Москвой", германский канцлер выносит за скобки саму суть урегулирования.
"Российская сторона не раз говорила: подобная встреча должна быть тщательно подготовлена. В рамках последнего раунда Стамбула-2 было принято решение о создании рабочих групп - по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Однако украинская сторона продолжает тормозить процесс, одновременно жонглируя в паблике априори неприемлемыми требованиями", - уточнил политик.
Глава думского комитета считает, что та же манера и у "коалиции желающих". "К реальному результату - завершению конфликта - не приблизят ни угрозы, ни спекуляции на санкциях. Это должны четко осознавать и Мерц, и (президент Франции Эммануэль) Макрон, и иже с ними. Лучшая тактика для них - не мешать!" - подытожил Слуцкий.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
