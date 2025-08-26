https://ria.ru/20250826/sledstvie-2037643824.html
СК проверит журналистку Монгайт* на причастность к преступной деятельности
происшествия
россия
одесса
москва
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002235066_0:88:966:631_1920x0_80_0_0_cf1bc97191a8f0ed4276c08df615ffb3.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следствие проверяет журналистку Анну Монгайт* (признана в РФ иностранным агентом), заочно арестованную за распространение фейков о российской армии, на причастность к иным эпизодам преступной деятельности, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Органами предварительного следствия в настоящее время проверяется причастность Монгайт* к иным эпизодам преступной деятельности", - сказано в материалах. Пресненский суд Москвы в понедельник заочно арестовал Монгайт* на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и грозит до 10 лет колонии. Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации Монгайт* в ее Telegram-канале, в том числе об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Летом 2023 года Минобороны РФ опровергло информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
