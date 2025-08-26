Рейтинг@Mail.ru
СК проверит журналистку Монгайт* на причастность к преступной деятельности - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/sledstvie-2037643824.html
СК проверит журналистку Монгайт* на причастность к преступной деятельности
СК проверит журналистку Монгайт* на причастность к преступной деятельности - РИА Новости, 26.08.2025
СК проверит журналистку Монгайт* на причастность к преступной деятельности
Следствие проверяет журналистку Анну Монгайт* (признана в РФ иностранным агентом), заочно арестованную за распространение фейков о российской армии, на... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:20:00+03:00
2025-08-26T13:20:00+03:00
происшествия
россия
одесса
москва
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002235066_0:88:966:631_1920x0_80_0_0_cf1bc97191a8f0ed4276c08df615ffb3.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следствие проверяет журналистку Анну Монгайт* (признана в РФ иностранным агентом), заочно арестованную за распространение фейков о российской армии, на причастность к иным эпизодам преступной деятельности, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Органами предварительного следствия в настоящее время проверяется причастность Монгайт* к иным эпизодам преступной деятельности", - сказано в материалах. Пресненский суд Москвы в понедельник заочно арестовал Монгайт* на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и грозит до 10 лет колонии. Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации Монгайт* в ее Telegram-канале, в том числе об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Летом 2023 года Минобороны РФ опровергло информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250826/podrostki-2037592034.html
https://ria.ru/20250826/murom-2037609124.html
россия
одесса
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002235066_0:0:966:726_1920x0_80_0_0_9a629e37cd4efe12bfdf060a6a7e2f10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, одесса, москва, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Одесса, Москва, Вооруженные силы Украины
СК проверит журналистку Монгайт* на причастность к преступной деятельности

СК проверит заочно арестованную за фейки Монгайт на преступную деятельность

CC BY 3.0 / Forbes / Anna Mongayt, August 2019Анна Монгайт
Анна Монгайт - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
CC BY 3.0 / Forbes / Anna Mongayt, August 2019
Анна Монгайт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следствие проверяет журналистку Анну Монгайт* (признана в РФ иностранным агентом), заочно арестованную за распространение фейков о российской армии, на причастность к иным эпизодам преступной деятельности, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Органами предварительного следствия в настоящее время проверяется причастность Монгайт* к иным эпизодам преступной деятельности", - сказано в материалах.
Задержание подростков, которые подожгли в августе объекты на ж/д в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги
09:27
Пресненский суд Москвы в понедельник заочно арестовал Монгайт* на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и грозит до 10 лет колонии.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации Монгайт* в ее Telegram-канале, в том числе об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Летом 2023 года Минобороны РФ опровергло информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Житель Мурома получил пять лет колонии за фото машин с символикой СВО
11:11
 
ПроисшествияРоссияОдессаМоскваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала