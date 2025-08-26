https://ria.ru/20250826/sk-2037700738.html

Арестованных в Новосибирске за диверсию внесли в список террористов

Арестованных в Новосибирске за диверсию внесли в список террористов - РИА Новости, 26.08.2025

Арестованных в Новосибирске за диверсию внесли в список террористов

Двое мужчин, арестованных в Новосибирске за диверсию на железной дороге, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T16:28:00+03:00

2025-08-26T16:28:00+03:00

2025-08-26T16:28:00+03:00

происшествия

новосибирск

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Двое мужчин, арестованных в Новосибирске за диверсию на железной дороге, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В июле центральный районный суд Новосибирска арестовал Ярослава Денисова и Илью Алфёрова, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Алферов Илья Сергеевич*, 21 мая 2004 года рождения, город Новосибирск, Денисов Ярослав Дмитриевич*, 18 сентября 2006 года рождения, город Новосибирск", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20250826/krokus-2037615690.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)