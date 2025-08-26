https://ria.ru/20250826/sk-2037700738.html
Арестованных в Новосибирске за диверсию внесли в список террористов
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Двое мужчин, арестованных в Новосибирске за диверсию на железной дороге, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В июле центральный районный суд Новосибирска арестовал Ярослава Денисова и Илью Алфёрова, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Алферов Илья Сергеевич*, 21 мая 2004 года рождения, город Новосибирск, Денисов Ярослав Дмитриевич*, 18 сентября 2006 года рождения, город Новосибирск", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
