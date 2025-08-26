Арестованных в Новосибирске за диверсию внесли в список террористов

Рейтинг@Mail.ru
16:28 26.08.2025
2025-08-26T16:28:00+03:00
2025-08-26T16:28:00+03:00
происшествия
новосибирск
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Двое мужчин, арестованных в Новосибирске за диверсию на железной дороге, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В июле центральный районный суд Новосибирска арестовал Ярослава Денисова и Илью Алфёрова, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Алферов Илья Сергеевич*, 21 мая 2004 года рождения, город Новосибирск, Денисов Ярослав Дмитриевич*, 18 сентября 2006 года рождения, город Новосибирск", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
происшествия, новосибирск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Новосибирск, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Двое мужчин, арестованных в Новосибирске за диверсию на железной дороге, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В июле центральный районный суд Новосибирска арестовал Ярослава Денисова и Илью Алфёрова, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Алферов Илья Сергеевич*, 21 мая 2004 года рождения, город Новосибирск, Денисов Ярослав Дмитриевич*, 18 сентября 2006 года рождения, город Новосибирск", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Убежавшего в лес исполнителя теракта в "Крокусе" снимали с дерева
ПроисшествияНовосибирскФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
