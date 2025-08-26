Завершилось расследование дела директора филиала "Приморский"

https://ria.ru/20250826/sk-2037678399.html
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Завершено расследование дела директора филиала "Приморский" Сергея Чутенко, обвиняемого в превышении полномочий при выполнении госконтракта, сообщается в Telegram-канале главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России. "Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении директора филиала "Приморский" Сергея Чутенко. Чутенко обвиняется в превышении должностных полномочий при выполнении государственного контракта (пункты "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в сентябре 2023 года госзаказчиком был заключен многомиллионный контракт с ООО "Антанта" на оказание услуг по уборке территории объектов в Приморском крае. Контроль за исполнением контракта возлагался на Чутенко. "В 2023-2024 гг. Чутенко путем представления заведомо ложных документов о выполненных работах совершил хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - отметили в управлении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Чутенко возглавляет филиал "Приморский" АО "Оборонэнерго" – структуры Минобороны, которая занимается энергоснабжением объектов военного ведомства. В релизе ГВСУ добавляется, что для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по уголовному делу арестовано имущество на сумму более 15 миллионов рублей. Кроме того, по делу допрошены свидетели, проведены очные ставки и проверки показаний на месте, изъяты предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны доказательства, подтверждающие вину Чутенко.
