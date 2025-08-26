Рейтинг@Mail.ru
Швейцарские компании готовятся к сокращениям из-за пошлин США, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/shvejtsarija-2037654197.html
Швейцарские компании готовятся к сокращениям из-за пошлин США, пишут СМИ
Швейцарские компании готовятся к сокращениям из-за пошлин США, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2025
Швейцарские компании готовятся к сокращениям из-за пошлин США, пишут СМИ
Ситуация в ряде отраслей промышленности Швейцарии заметно ухудшилась на фоне сильной нацвалюты, слабого спроса и торговой войны с США; около трети бизнеса... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:53:00+03:00
2025-08-26T13:53:00+03:00
экономика
сша
швейцария
дональд трамп
карин келлер-саттер
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_4e90096b37b96724b47a6857936ef809.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ситуация в ряде отраслей промышленности Швейцарии заметно ухудшилась на фоне сильной нацвалюты, слабого спроса и торговой войны с США; около трети бизнеса намерена сокращать персонал и переносить производство в ЕС, говорится в заявлении главной ассоциации швейцарской машиностроительной, электротехнической и металлургической промышленности Swissmem. "Ситуация в швейцарской технологической отрасли значительно ухудшилась в первом полугодии 2025 года... Результаты опроса показывают, что основными негативными факторами являются сильный франк и в целом слабый спрос. За ними следует... потеря бизнеса с США, что подчеркивает значимость этого рынка", - говорится в релизе. Согласно данным ассоциации, в первом полугодии объем продаж сократился на 2,5% в годовом выражении, поступление заказов снизилось на 2,3%, а экспорт товаров уменьшился на 0,9%. Во втором квартале объем заказов сократился на 13,4% по сравнению с предыдущим кварталом. "Этот спад произошел до введения тарифов США", - отмечает ассоциация. В ближайшие месяцы следует ожидать, что дальнейший спад поступления заказов ускорится. Это может значительно усугубить промышленную рецессию, сказано в релизе. Большое число компаний на этом фоне планируют прибегнуть к таким мерам, как увольнения (38%), перенос производства в ЕС (31%) или сокращение рабочего времени (28%), сообщает ассоциация. "Мы находимся в деликатной ситуации. Многие компании готовятся к оптимизации и переносу производства. Увольнения неизбежны. Их количество зависит от того, насколько быстро политики смогут снизить 39-процентный тариф США. В Швейцарии необходимо, безусловно, снизить издержки для промышленности", - приводятся в релизе слова президента Swissmem Мартина Хирцеля (Martin Hirzel). Ассоциация призывает власти страны оперативно принять меры по улучшению условий для экспортной экономики и сохранения рабочих мест, Swissmem направил соответствующую петицию, отмечается в сообщении. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер посетила США 6 августа, но не добилась изменения пошлин. Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз заявила, что пошлины США в отношении Швейцарии способны вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что американские пошлины будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.
https://ria.ru/20250826/tramp-2037572010.html
https://ria.ru/20250824/ssha-2037325040.html
сша
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_39ea91a6b98fae18d33614b493b80488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, швейцария, дональд трамп, карин келлер-саттер, евросоюз
Экономика, США, Швейцария, Дональд Трамп, Карин Келлер-Саттер, Евросоюз
Швейцарские компании готовятся к сокращениям из-за пошлин США, пишут СМИ

Swissmem: треть швейцарского бизнеса готовится к сокращениям из-за пошлин США

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ситуация в ряде отраслей промышленности Швейцарии заметно ухудшилась на фоне сильной нацвалюты, слабого спроса и торговой войны с США; около трети бизнеса намерена сокращать персонал и переносить производство в ЕС, говорится в заявлении главной ассоциации швейцарской машиностроительной, электротехнической и металлургической промышленности Swissmem.
"Ситуация в швейцарской технологической отрасли значительно ухудшилась в первом полугодии 2025 года... Результаты опроса показывают, что основными негативными факторами являются сильный франк и в целом слабый спрос. За ними следует... потеря бизнеса с США, что подчеркивает значимость этого рынка", - говорится в релизе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Трамп пригрозил странам дополнительными пошлинами
04:38
Согласно данным ассоциации, в первом полугодии объем продаж сократился на 2,5% в годовом выражении, поступление заказов снизилось на 2,3%, а экспорт товаров уменьшился на 0,9%. Во втором квартале объем заказов сократился на 13,4% по сравнению с предыдущим кварталом.
"Этот спад произошел до введения тарифов США", - отмечает ассоциация. В ближайшие месяцы следует ожидать, что дальнейший спад поступления заказов ускорится. Это может значительно усугубить промышленную рецессию, сказано в релизе.
Большое число компаний на этом фоне планируют прибегнуть к таким мерам, как увольнения (38%), перенос производства в ЕС (31%) или сокращение рабочего времени (28%), сообщает ассоциация.
"Мы находимся в деликатной ситуации. Многие компании готовятся к оптимизации и переносу производства. Увольнения неизбежны. Их количество зависит от того, насколько быстро политики смогут снизить 39-процентный тариф США. В Швейцарии необходимо, безусловно, снизить издержки для промышленности", - приводятся в релизе слова президента Swissmem Мартина Хирцеля (Martin Hirzel).
Ассоциация призывает власти страны оперативно принять меры по улучшению условий для экспортной экономики и сохранения рабочих мест, Swissmem направил соответствующую петицию, отмечается в сообщении.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер посетила США 6 августа, но не добилась изменения пошлин.
Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз заявила, что пошлины США в отношении Швейцарии способны вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что американские пошлины будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Вэнс объяснил, почему США не вводят новых пошлин против Китая
24 августа, 19:24
 
ЭкономикаСШАШвейцарияДональд ТрампКарин Келлер-СаттерЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала