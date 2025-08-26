Швейцарские компании готовятся к сокращениям из-за пошлин США, пишут СМИ
Swissmem: треть швейцарского бизнеса готовится к сокращениям из-за пошлин США
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ситуация в ряде отраслей промышленности Швейцарии заметно ухудшилась на фоне сильной нацвалюты, слабого спроса и торговой войны с США; около трети бизнеса намерена сокращать персонал и переносить производство в ЕС, говорится в заявлении главной ассоциации швейцарской машиностроительной, электротехнической и металлургической промышленности Swissmem.
"Ситуация в швейцарской технологической отрасли значительно ухудшилась в первом полугодии 2025 года... Результаты опроса показывают, что основными негативными факторами являются сильный франк и в целом слабый спрос. За ними следует... потеря бизнеса с США, что подчеркивает значимость этого рынка", - говорится в релизе.
Согласно данным ассоциации, в первом полугодии объем продаж сократился на 2,5% в годовом выражении, поступление заказов снизилось на 2,3%, а экспорт товаров уменьшился на 0,9%. Во втором квартале объем заказов сократился на 13,4% по сравнению с предыдущим кварталом.
"Этот спад произошел до введения тарифов США", - отмечает ассоциация. В ближайшие месяцы следует ожидать, что дальнейший спад поступления заказов ускорится. Это может значительно усугубить промышленную рецессию, сказано в релизе.
Большое число компаний на этом фоне планируют прибегнуть к таким мерам, как увольнения (38%), перенос производства в ЕС (31%) или сокращение рабочего времени (28%), сообщает ассоциация.
"Мы находимся в деликатной ситуации. Многие компании готовятся к оптимизации и переносу производства. Увольнения неизбежны. Их количество зависит от того, насколько быстро политики смогут снизить 39-процентный тариф США. В Швейцарии необходимо, безусловно, снизить издержки для промышленности", - приводятся в релизе слова президента Swissmem Мартина Хирцеля (Martin Hirzel).
Ассоциация призывает власти страны оперативно принять меры по улучшению условий для экспортной экономики и сохранения рабочих мест, Swissmem направил соответствующую петицию, отмечается в сообщении.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер посетила США 6 августа, но не добилась изменения пошлин.
Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз заявила, что пошлины США в отношении Швейцарии способны вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что американские пошлины будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.
