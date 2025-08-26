Рейтинг@Mail.ru
Штраф экс-главе отдела ГУС Минобороны заменили на лишение свободы - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 26.08.2025 (обновлено: 20:33 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/shtraf-2037741455.html
Штраф экс-главе отдела ГУС Минобороны заменили на лишение свободы
Штраф экс-главе отдела ГУС Минобороны заменили на лишение свободы - РИА Новости, 26.08.2025
Штраф экс-главе отдела ГУС Минобороны заменили на лишение свободы
Второй западный окружной военный суд заменил штраф в 2,5 миллиона рублей на 7 лет лишения свободы бывшему начальнику одного из отделов Главного управления связи РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T20:29:00+03:00
2025-08-26T20:33:00+03:00
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заменил штраф в 2,5 миллиона рублей на 7 лет лишения свободы бывшему начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны РФ Сергею Слюсарю по делу о взятке, сообщила РИА Новости адвокат фигурантки Елены Гришиной Елена Волкова. "Суд изменил приговор нижестоящего суда и квалификацию совершенного преступления, заменив назначенный фигурантам штраф в 2,5 миллиона рублей каждому на 7 лет лишения свободы", - сказала Волкова. Фигуранты были взяты под стражу в зале суда. В октябре 2024 года Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил Слюсаря к наказанию в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей. Вместе с ним аналогичные штрафы суд назначил двум другим фигурантам дела: гендиректору ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексею Высокову и главбуху предприятия Елене Гришиной. Они были признаны виновными в даче взяток на общую сумму 170 тысяч рублей. Мещанский суд Москвы рассматривает в отношении обоих топов второе уголовное дело о хищении у Минобороны РФ 33 миллионов рублей при выполнении контракта. Вместе с ними на скамье подсудимых еще двое: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов и ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.
https://ria.ru/20250822/popov-2036904186.html
https://ria.ru/20250815/sud-2035543610.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Штраф экс-главе отдела ГУС Минобороны заменили на лишение свободы

Штраф экс-главе отдела ГУС МО Слюсарю заменили на семь лет лишения свободы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заменил штраф в 2,5 миллиона рублей на 7 лет лишения свободы бывшему начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны РФ Сергею Слюсарю по делу о взятке, сообщила РИА Новости адвокат фигурантки Елены Гришиной Елена Волкова.
"Суд изменил приговор нижестоящего суда и квалификацию совершенного преступления, заменив назначенный фигурантам штраф в 2,5 миллиона рублей каждому на 7 лет лишения свободы", - сказала Волкова.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Экс-замминистра обороны Попов не признал вину
22 августа, 09:12
Фигуранты были взяты под стражу в зале суда.
В октябре 2024 года Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил Слюсаря к наказанию в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей. Вместе с ним аналогичные штрафы суд назначил двум другим фигурантам дела: гендиректору ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексею Высокову и главбуху предприятия Елене Гришиной. Они были признаны виновными в даче взяток на общую сумму 170 тысяч рублей.
Мещанский суд Москвы рассматривает в отношении обоих топов второе уголовное дело о хищении у Минобороны РФ 33 миллионов рублей при выполнении контракта. Вместе с ними на скамье подсудимых еще двое: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов и ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов.
По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей.
Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.
Вячеслав Ахмедов перед оглашением приговора в Одинцовском городском суде. 15 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Суд приговорил бывшего директора парка "Патриот" к пяти годам колонии
15 августа, 15:35
 
ПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала