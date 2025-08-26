https://ria.ru/20250826/shtraf-2037741455.html

Штраф экс-главе отдела ГУС Минобороны заменили на лишение свободы

Штраф экс-главе отдела ГУС Минобороны заменили на лишение свободы - РИА Новости, 26.08.2025

Штраф экс-главе отдела ГУС Минобороны заменили на лишение свободы

Второй западный окружной военный суд заменил штраф в 2,5 миллиона рублей на 7 лет лишения свободы бывшему начальнику одного из отделов Главного управления связи РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T20:29:00+03:00

2025-08-26T20:29:00+03:00

2025-08-26T20:33:00+03:00

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заменил штраф в 2,5 миллиона рублей на 7 лет лишения свободы бывшему начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны РФ Сергею Слюсарю по делу о взятке, сообщила РИА Новости адвокат фигурантки Елены Гришиной Елена Волкова. "Суд изменил приговор нижестоящего суда и квалификацию совершенного преступления, заменив назначенный фигурантам штраф в 2,5 миллиона рублей каждому на 7 лет лишения свободы", - сказала Волкова. Фигуранты были взяты под стражу в зале суда. В октябре 2024 года Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил Слюсаря к наказанию в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей. Вместе с ним аналогичные штрафы суд назначил двум другим фигурантам дела: гендиректору ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексею Высокову и главбуху предприятия Елене Гришиной. Они были признаны виновными в даче взяток на общую сумму 170 тысяч рублей. Мещанский суд Москвы рассматривает в отношении обоих топов второе уголовное дело о хищении у Минобороны РФ 33 миллионов рублей при выполнении контракта. Вместе с ними на скамье подсудимых еще двое: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов и ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.

https://ria.ru/20250822/popov-2036904186.html

https://ria.ru/20250815/sud-2035543610.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия