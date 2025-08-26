https://ria.ru/20250826/shtraf-2037680145.html
Во Франции девушку оштрафовали из-за мяуканья кота
Во Франции девушку оштрафовали из-за мяуканья кота - РИА Новости, 26.08.2025
Во Франции девушку оштрафовали из-за мяуканья кота
26.08.2025

Девушку, которая путешествовала по железной дороге во Франции, оштрафовали на 110 евро из-за мяуканья ее кота, сообщает телеканал BFMTV.
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Девушку, которая путешествовала по железной дороге во Франции, оштрафовали на 110 евро из-за мяуканья ее кота, сообщает телеканал BFMTV. Инцидент произошел на минувшей неделе, когда Камилла и ее молодой человек ехали из Парижа в бретонский город Ван. С ними путешествовал кот по кличке Моне. Хозяйка отмечает, что Моне находился в специальной перевозке и имел отдельный билет за семь евро. Однако исполнение этих требований не спасло молодых людей от дополнительных финансовых потерь. "Кот немного мяукал в начале поездки, и после жалобы пассажира контролер оштрафовал нас (на 110 евро - ред.)",- рассказала Камилла. Хозяйка кота считает санкции несправедливыми. Она оспорила штраф. Камилла заявляет, что не намерена пользоваться железной дорогой, пока государственный оператор перевозок (SNCF) не вернет ей деньги.
Во Франции девушку оштрафовали из-за мяуканья кота
