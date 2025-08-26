https://ria.ru/20250826/shtraf-2037600644.html
На машине задержанного врио замгубернатора Курской области числятся штрафы
На машине задержанного врио замгубернатора Курской области числятся штрафы - РИА Новости, 26.08.2025
На машине задержанного врио замгубернатора Курской области числятся штрафы
На одном из автомобилей задержанного врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова числится 31 штраф за 2025 год
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На одном из автомобилей задержанного врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова числится 31 штраф за 2025 год, стало известно из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно этим данным, Toyota Camry 2018 года была куплена более шести лет назад. С середины января по конец июля 2025 года у этого автомобиля значится 31 штраф, из них 27 - за превышение скорости и три - за неправильную парковку, а общая сумма штрафов составляет более 33 тысяч рублей. При этом всего с 2022 года у автомобиля было 87 штрафов на 73,2 тысячи рублей. Как следует из материалов, все штрафы уже оплачены. По данным сервиса "Авто.ру", цены в Москве на вторичном рынке на Toyota Camry 2018 года выпуска стартуют от 1,2 миллиона рублей и достигают 3,5 миллионов рублей. О задержании Базарова в понедельник утром сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, а дело, предварительно, касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн. В Белгородской области Базаров занимал должность заместителя губернатора по строительству.
На машине задержанного врио замгубернатора Курской области числятся штрафы
