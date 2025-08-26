https://ria.ru/20250826/sever-2037628256.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старая Гута, Садки, Могрица, Кондратовка и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Меловое и Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и горючего", - отмечает МО РФ.

россия, вооруженные силы украины