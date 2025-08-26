https://ria.ru/20250826/serbiya-2037756128.html

Сербская полиция сдерживает протестующих студентов в Нови-Саде

БЕЛГРАД, 26 авг – РИА Новости. Усиленные наряды полиции размещены у здания философского факультета во втором по величине городе Сербии Нови-Саде во вторник вечером в связи с акцией протеста студентов, обстановка напряженная, сообщает городской портал 021. Ранее декан философского факультета выдворил из помещения протестующих студентов, которые блокировали его работу во время протестов. Их сторонники в соцсетях призвали собраться перед зданием, а к вечеру образовалась толпа. "У философского факультета 10 полицейских "Мариц" (автозаков - ред.), автомобили отряда быстрого реагирования и жандармерии. К полиции прибыло подкрепление. Декан открыл двери и впустил полицейских внутрь, после чего собравшиеся начали кричать и требовать от него выйти на улицу. Началась толкотня у вход на факультет", - передает городской портал. Отмечается, что "обстановка напряженная". Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.

