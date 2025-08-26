Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025
15:15 26.08.2025
Вучич осудил попытку не допустить "Сербский список" на выборы в Косово
Вучич осудил попытку не допустить "Сербский список" на выборы в Косово - РИА Новости, 26.08.2025
Вучич осудил попытку не допустить "Сербский список" на выборы в Косово
Президент Сербии Александр Вучич в разговоре со спецпредом ЕС по диалогу Белграда и Приштины Петером Соренсеном осудил попытку косовоалбанского ЦИК не допустить
в мире
приштина
косово
сербия
александр вучич
альбин курти
евросоюз
БЕЛГРАД, 26 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в разговоре со спецпредом ЕС по диалогу Белграда и Приштины Петером Соренсеном осудил попытку косовоалбанского ЦИК не допустить партию "Сербский список" на муниципальные выборы в крае 12 октября. "Я указал на существенную важность возвращения диалога на основные принципы, прежде всего на обязанность по формированию Сообщества сербских общин, как и на защиту прав наших граждан в Косово и Метохии. Попытка запрета "Сербскому списку" участвовать на предстоящих выборах ещё раз подтверждает, что соблюдение международного права и свобода политической деятельности в Косово и Метохии под угрозой" , - написал Вучич в Instagram * после встречи с Соренсеном во вторник. Комиссия по апелляциям и замечаниям на выборах самопровозглашенной республики Косово (PZAP) признала незаконным решение ЦИК в Приштине об отказе в регистрации партии косовских сербов "Сербский список" для участия в муниципальных выборах 12 октября, передает портал Kosovo online. Решение ЦИК в Приштине было принято в ходе заседания в минувший четверг. Сильнее всего регистрации "Сербского списка" препятствовали представители правящей партии косовоалбанского "премьера" Альбина Курти "Самоопределение". Посольства США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии, а также постпредство ЕС в Приштине ранее осудили решение центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Косово. Председатель "Сербского списка" Златан Элек заявил в пятницу, что решение избиркома в Приштине является незаконным и дискриминационным. Он напомнил, что 17 августа Милошу Перовичу, кандидату на пост главы администрации Зубин-Потока, неизвестными было подброшено во двор взрывное устройство, а в пятницу утром кандидату в муниципальное собрание города Звечан Чаславу Софрониевичу подожгли автомобиль. Но "мы не слышали осуждения от международного сообщества, не видели реакции полиции и правосудия, чтобы были найдены виновные", подчеркнул глава партии. По его словам, "дежурные виновные" во всем в Косово и Метохии для "премьера" Курти - сербы и "Сербский список", и политическая сила примет все законные меры для участия и победы на муниципальных выборах. Жалоба на решение ЦИК в пятницу будет передана официально. Поверенный в делах посольства США в Приштине Ану Праттипати ранее высказала обеспокоенность недопущением ЦИК политических представителей сербов к выборам. В июле 2024 года МИД Сербии сообщил, что давление властей в Приштине вынудило около 15% косовских сербов уехать из края с середины 2023-го. Ранее их число оценивалось в 100 тысяч. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
приштина
косово
сербия
в мире, приштина, косово, сербия, александр вучич, альбин курти, евросоюз
В мире, Приштина, Косово, Сербия, Александр Вучич, Альбин Курти, Евросоюз
Вучич осудил попытку не допустить "Сербский список" на выборы в Косово

Вучич осудил решение ЦИК Косово не допустить «Сербский список» на выборы

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в разговоре со спецпредом ЕС по диалогу Белграда и Приштины Петером Соренсеном осудил попытку косовоалбанского ЦИК не допустить партию "Сербский список" на муниципальные выборы в крае 12 октября.
"Я указал на существенную важность возвращения диалога на основные принципы, прежде всего на обязанность по формированию Сообщества сербских общин, как и на защиту прав наших граждан в Косово и Метохии. Попытка запрета "Сербскому списку" участвовать на предстоящих выборах ещё раз подтверждает, что соблюдение международного права и свобода политической деятельности в Косово и Метохии под угрозой" , - написал Вучич в Instagram * после встречи с Соренсеном во вторник.
В миреПриштинаКосовоСербияАлександр ВучичАльбин КуртиЕвросоюз
 
 
