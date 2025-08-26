Посол России высказался о беспорядках в Сербии

https://ria.ru/20250826/serbiya-2037583422.html
БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Политическая ситуация и беспорядки в Сербии заставляют президента страны Александра Вучича проявлять жесткую позицию, но сила используется властями адекватно и в рамках конституции республики, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Это необходимо, его заставляют жесткую позицию проявлять в ситуации на улице. Вот эти призывы к насилию, к погрому", - заявил Боцан-Харченко. Он уточнил, что сила используется властями адекватно и в рамках конституции Сербии. "С использованием силы, действительно, в рамках конституции и адекватно - а что, какой может быть другой вариант, когда погромы идут, к ним призывают?" - заявил дипломат. По его словам, в то же время Вучич ищет баланс между жесткостью и учетом разумных требований протестующих. "Сейчас критически важный период, когда важно найти баланс между активным противодействием, жесткой позицией… И определенной гибкостью, конструктивным подходом. Я хочу подчеркнуть одно: он в своей линии противодействия этим протестам не отметает сходу все требования (протестующих - ред.) с использованием только силового фактора", - отметил посол. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Президент Сербии Александр Вучич 24 августа пообещал в рамках экономических мер поддержки населения снизить цены в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и цены на электричество для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве.
БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Политическая ситуация и беспорядки в Сербии заставляют президента страны Александра Вучича проявлять жесткую позицию, но сила используется властями адекватно и в рамках конституции республики, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Это необходимо, его заставляют жесткую позицию проявлять в ситуации на улице. Вот эти призывы к насилию, к погрому", - заявил Боцан-Харченко
Он уточнил, что сила используется властями адекватно и в рамках конституции Сербии
"С использованием силы, действительно, в рамках конституции и адекватно - а что, какой может быть другой вариант, когда погромы идут, к ним призывают?" - заявил дипломат.
По его словам, в то же время Вучич
ищет баланс между жесткостью и учетом разумных требований протестующих.
"Сейчас критически важный период, когда важно найти баланс между активным противодействием, жесткой позицией… И определенной гибкостью, конструктивным подходом. Я хочу подчеркнуть одно: он в своей линии противодействия этим протестам не отметает сходу все требования (протестующих - ред.) с использованием только силового фактора", - отметил посол.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Президент Сербии Александр Вучич 24 августа пообещал в рамках экономических мер поддержки населения снизить цены в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и цены на электричество для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве.