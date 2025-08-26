https://ria.ru/20250826/serbiya-2037580313.html

Посол России оценил шансы Сербии справиться с кризисом

26.08.2025

БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Руководство Сербии способно справиться с политическим кризисом в стране, но никто извне не должен вмешиваться в ситуацию, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Не имея никаких просьб специальных от сербского руководства, исходим из того, и действительно это на реальность мнение опирается, что оно (правительство Александра Вучича, - ред.) способно абсолютно справиться со своими внутренними задачами, и никто не должен вмешиваться в их решения и развязки", - сказал Боцан-Харченко РИА Новости. Он отметил, что для урегулирования кризиса в стране Вучич принимает социально-экономические меры. "Повышались и пенсии, стипендии тем же студентам и преподавателям заработной платы, и какие-то дополнительные субсидирования учебных заведений. И шире - зарплаты повышались при твердых обещаниях дальнейшего повышения. И они выполняются. Это редчайший случай вообще в регионе, наверное, когда выполняются эти обещания и обязательства", - отметил Боцан-Харченко. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье пообещал в рамках экономических мер поддержки населения снизить цены в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и цены на электричество для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве.

