Посол России в Белграде оценил важность отношений Москвы и Белграда

Посол России в Белграде оценил важность отношений Москвы и Белграда - РИА Новости, 26.08.2025

Посол России в Белграде оценил важность отношений Москвы и Белграда

Дружеская поддержка от России очень важна для преодоления Сербией нынешнего политического кризиса, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр...

БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Дружеская поддержка от России очень важна для преодоления Сербией нынешнего политического кризиса, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Часто спрашивают люди, как Россия в этих условиях относится (к протестам), и так далее. Я, во-первых, считаю, что наша позиция официальная, которая 15 августа была четко изложена МИДом, взвешенная, которая опирается на право, в поддержку законно избранного президента и властей - она крайне важна в нынешних условиях. Но важна и дружеская солидарность. Естественно, это очень важно", - заявил посол. По его словам, сербы чувствуют эту поддержку. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.

