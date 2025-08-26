Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Белграде оценил важность отношений Москвы и Белграда - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/serbiya-2037576510.html
Посол России в Белграде оценил важность отношений Москвы и Белграда
Посол России в Белграде оценил важность отношений Москвы и Белграда - РИА Новости, 26.08.2025
Посол России в Белграде оценил важность отношений Москвы и Белграда
Дружеская поддержка от России очень важна для преодоления Сербией нынешнего политического кризиса, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T06:19:00+03:00
2025-08-26T06:19:00+03:00
в мире
россия
сербия
белград (город)
александр боцан-харченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_0:163:3077:1894_1920x0_80_0_0_b9a6e8fd4d59f241424701f004770e63.jpg
БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Дружеская поддержка от России очень важна для преодоления Сербией нынешнего политического кризиса, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Часто спрашивают люди, как Россия в этих условиях относится (к протестам), и так далее. Я, во-первых, считаю, что наша позиция официальная, которая 15 августа была четко изложена МИДом, взвешенная, которая опирается на право, в поддержку законно избранного президента и властей - она крайне важна в нынешних условиях. Но важна и дружеская солидарность. Естественно, это очень важно", - заявил посол. По его словам, сербы чувствуют эту поддержку. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
https://ria.ru/20250826/serbiya-2037570920.html
россия
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_723a43a3fbe6ab4d215e7d499c5d21ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сербия, белград (город), александр боцан-харченко
В мире, Россия, Сербия, Белград (город), Александр Боцан-Харченко
Посол России в Белграде оценил важность отношений Москвы и Белграда

Посол Боцан-Харченко: поддержка России важна для преодоления кризиса в Сербии

© РИА НовостиПосол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Дружеская поддержка от России очень важна для преодоления Сербией нынешнего политического кризиса, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Часто спрашивают люди, как Россия в этих условиях относится (к протестам), и так далее. Я, во-первых, считаю, что наша позиция официальная, которая 15 августа была четко изложена МИДом, взвешенная, которая опирается на право, в поддержку законно избранного президента и властей - она крайне важна в нынешних условиях. Но важна и дружеская солидарность. Естественно, это очень важно", - заявил посол.
По его словам, сербы чувствуют эту поддержку.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Посол России рассказал, когда усилятся протесты в Сербии
04:12
 
В миреРоссияСербияБелград (город)Александр Боцан-Харченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала