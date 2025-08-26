Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о сотрудничестве Москвы и Белграда - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/serbiya-2037574095.html
Посол России рассказал о сотрудничестве Москвы и Белграда
Посол России рассказал о сотрудничестве Москвы и Белграда - РИА Новости, 26.08.2025
Посол России рассказал о сотрудничестве Москвы и Белграда
Россия продолжает сотрудничество с Сербией по всем линиям, несмотря на политический кризис в стране и внешнее давление, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T05:24:00+03:00
2025-08-26T05:24:00+03:00
в мире
сербия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753949809_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_6c87e90ed308b62330ad59de0c3c5dac.jpg
БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Россия продолжает сотрудничество с Сербией по всем линиям, несмотря на политический кризис в стране и внешнее давление, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Сотрудничество, которое мы продолжаем в любых условиях. И в этих (условиях), разумеется, мы продолжаем по всем линиям", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. Он отметил, что Запад давит на Сербию, чтобы она согласилась поддержать антироссийские санкции, однако это не отвечает ни интересам самой Сербии, ни настроениям в сербском народе. "Этот отказ от санкций, конечно, обусловлен задачами развития сербской экономики, поскольку санкции в отношении России - это (были бы) тяжелейшие условия для их экономического продвижения. Тяжелейшие. Если не сказать, что это просто пропасть была бы тогда для экономики. Крупные проекты (с Россией), энергетика", - отметил посол. Он добавил, что сотрудничество Сербии с Россией развивается в самых важных для жизни областях.
https://ria.ru/20250826/serbiya-2037570920.html
сербия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753949809_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_aa9b68a6d3a4e4b2185de99d9654933a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, москва
В мире, Сербия, Россия, Москва
Посол России рассказал о сотрудничестве Москвы и Белграда

Посол Боцан-Харченко: Россия продолжает сотрудничество с Сербией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Флаги России и Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Россия продолжает сотрудничество с Сербией по всем линиям, несмотря на политический кризис в стране и внешнее давление, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Сотрудничество, которое мы продолжаем в любых условиях. И в этих (условиях), разумеется, мы продолжаем по всем линиям", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости.
Он отметил, что Запад давит на Сербию, чтобы она согласилась поддержать антироссийские санкции, однако это не отвечает ни интересам самой Сербии, ни настроениям в сербском народе.
"Этот отказ от санкций, конечно, обусловлен задачами развития сербской экономики, поскольку санкции в отношении России - это (были бы) тяжелейшие условия для их экономического продвижения. Тяжелейшие. Если не сказать, что это просто пропасть была бы тогда для экономики. Крупные проекты (с Россией), энергетика", - отметил посол.
Он добавил, что сотрудничество Сербии с Россией развивается в самых важных для жизни областях.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Посол России рассказал, когда усилятся протесты в Сербии
04:12
 
В миреСербияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала