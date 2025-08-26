Посол России рассказал о сотрудничестве Москвы и Белграда

https://ria.ru/20250826/serbiya-2037574095.html
Россия продолжает сотрудничество с Сербией по всем линиям, несмотря на политический кризис в стране и внешнее давление, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде... РИА Новости, 26.08.2025
БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Россия продолжает сотрудничество с Сербией по всем линиям, несмотря на политический кризис в стране и внешнее давление, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Сотрудничество, которое мы продолжаем в любых условиях. И в этих (условиях), разумеется, мы продолжаем по всем линиям", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. Он отметил, что Запад давит на Сербию, чтобы она согласилась поддержать антироссийские санкции, однако это не отвечает ни интересам самой Сербии, ни настроениям в сербском народе. "Этот отказ от санкций, конечно, обусловлен задачами развития сербской экономики, поскольку санкции в отношении России - это (были бы) тяжелейшие условия для их экономического продвижения. Тяжелейшие. Если не сказать, что это просто пропасть была бы тогда для экономики. Крупные проекты (с Россией), энергетика", - отметил посол. Он добавил, что сотрудничество Сербии с Россией развивается в самых важных для жизни областях.
