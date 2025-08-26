https://ria.ru/20250826/serbiya-2037570920.html
Посол России рассказал, когда усилятся протесты в Сербии
Годовщина трагедии в сербском городе Нови-Сад 1 ноября будет по полной использована организаторами протестов, заявил РИА Новости посол РФ в Сербии Александр... РИА Новости, 26.08.2025
БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Годовщина трагедии в сербском городе Нови-Сад 1 ноября будет по полной использована организаторами протестов, заявил РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Далее будет годовщина трагедии в городе Нови-Сад, которая будет по полной использована для того, чтобы дать новый импульс этому (протестному) движению", - сказал Боцан-Харченко. После этого оппозиционеры будут требовать досрочных парламентских выборов, считает дипломат. "Потом будут опять требовать выборы, которые не исключены в 2026 году - парламентские", - прогнозирует он. Посол отметил, что требование выборов характерно для всех организаторов "цветных революций", так как в ходе них всегда пытаются организовать новые протесты и перехватить власть. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
