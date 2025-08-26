Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025
01:19 26.08.2025
Посол России объяснил обострение кризиса в Сербии
в мире
сербия
россия
белград (город)
александр боцан-харченко
БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Обострение политического кризиса в Сербии после летнего затишья специально привязано к началу нового политического сезона, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "(Весной) протесты были, многотысячные митинги. Потом была пауза, которая связана с тем, что… отпускной летний период, и людей мало, которых можно было бы втягивать, которые будут страдать (от перекрытий улиц и беспорядков - ред.)", - сказал Боцан-Харченко. Он отметил, что пауза специально была сделана организаторами протестов, хотя со стороны может показаться, что протесты стихийны. "Пауза прошла. Сейчас это возобновилось. Мы и исходили из того, что протесты возобновятся после вот передышки небольшой. Сейчас уже переход к более активной жизни, значит, нужно более активный протестный период", - отметил посол. По его прогнозу, в течение осени протесты будут продолжаться. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
сербия
россия
белград (город)
в мире, сербия, россия, белград (город), александр боцан-харченко
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Боцан-Харченко
© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 авг - РИА Новости. Обострение политического кризиса в Сербии после летнего затишья специально привязано к началу нового политического сезона, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"(Весной) протесты были, многотысячные митинги. Потом была пауза, которая связана с тем, что… отпускной летний период, и людей мало, которых можно было бы втягивать, которые будут страдать (от перекрытий улиц и беспорядков - ред.)", - сказал Боцан-Харченко.
Он отметил, что пауза специально была сделана организаторами протестов, хотя со стороны может показаться, что протесты стихийны.
"Пауза прошла. Сейчас это возобновилось. Мы и исходили из того, что протесты возобновятся после вот передышки небольшой. Сейчас уже переход к более активной жизни, значит, нужно более активный протестный период", - отметил посол.
По его прогнозу, в течение осени протесты будут продолжаться.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
