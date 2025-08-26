https://ria.ru/20250826/sayt-2037602286.html
Минцифры рассказало о механизме блокировки для фишинговых сайтов
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Для фишинговых сайтов и ресурсов будет действовать внесудебный механизм блокировки, его разработка предусмотрена вторым пакетом мер против кибермошенничества, сообщило Минцифры РФ. "Для фишинговых сайтов и ресурсов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи, будет действовать внесудебный механизм блокировки", - пишет министерство в своем канале в Мах.Во вторник Минцифры разместило второй пакет поправок на федеральном портале проектов нормативных актов, сейчас он находится на этапе общественного обсуждения. Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал журналистам, что пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью.С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
