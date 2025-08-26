https://ria.ru/20250826/samolet-2037601741.html
Air China направила резервный борт в Нижневартовск
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Авиакомпания Air China направила резервный борт в Нижневартовск за пассажирами рейса Лондон - Пекин, самолет прилетит в 14.00 мск и вылетит в Пекин в 18.00 мск, сообщила Росавиация.Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин 26 августа принял решение сесть на запасной аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров."Для дальнейшей перевозки Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт. Как ожидается, он прилетит в 14.00 мск и вылетит в Пекин в 18.00 мск. Агентство оказывает необходимое содействие", - сообщила Росавиация.Ранее о том, что борт из Лондона в Пекин вынужденно сел в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с вынужденной посадкой лайнера, говорили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
